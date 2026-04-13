Lanzan nuevo avance de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha”

El estudio hollywoodense Lionsgate presentó hoy un avance de la próxima entrega de la taquillera saga de acción y suspenso futurista Los Juegos del Hambre, basada en la serie de novelas del mismo nombre de la autora Suzanne Collins.

La nueva película, subtitulada Amanecer en la cosecha, es una precuela de la serie original de filmes protagonizados por Jennifer Lawrence y trascurre 24 años antes de la primera de aquellas películas.

Cada año, la autoritaria nación de Panem hace que 24 jóvenes de los distritos que rodean a su capital se maten entre sí en una sangrienta competencia. En la edición 50 de los “Juegos del Hambre”, el número de competidores es el doble y un joven del Distrito 12, el más pobre, deberá luchar por sobrevivir.

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La película es protagonizada por Joseph Zada (Éramos mentirosos) como una versión joven de Haymitch Abernathy, el personaje interpretado por Woody Harrelson en las películas originales. Ralph Fiennes (Exterminio: El templo de huesos) toma el papel del presidente Snow, el líder de Panem.

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Completan el elenco Mckenna Grace (Five Nights at Freddy’s 2), Jesse Plemons (Bugonia), Glenn Close (Wake Up, Dead Man), Kieran Culkin (A Real Pain), Elle Fanning (Valor sentimental), Maya Hawke (Stranger Things) y Kevin Harrison Jr. (Elvis), entre otros.

La dirección es de Francis Lawrence, realizador de cuatro de las cinco películas de la saga Los Juegos del Hambre – desde En llamas (2013) hasta Balada de pájaros cantores y serpientes (2023) - y de filmes como Constantine (2005), Soy leyenda (2007) o Camina o muere (2025).

¿Cuándo se estrenará la nueva entrega de ‘Los Juegos del Hambre’?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se estrenará en cines de Paraguay el 19 de noviembre.