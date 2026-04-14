CinemaCon: Sony revela primeras imágenes del nuevo ‘Spider-Verse’ y ‘Resident Evil’

Está en marcha la nueva edición del evento CinemaCon, una de las grandes citas anuales de la industria cinematográfica estadounidense, en la que los mayores estudios se turnan para presentar algunos de los mayores estrenos que llevarán a salas de cine en los siguientes meses o años.

Este año, el primer estudio en tomar el escenario fue Sony Pictures y una de las revelaciones de mayor impacto durante su presentación fue la de primeras imágenes de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la muy esperada tercera entrega de la visualmente espectacular serie de películas animadas basadas en el Hombre-Araña de Marvel Comics.

Algunas escenas de la nueva película - que apunta a estrenarse en julio de 2027 – fueron mostradas en la conferencia y fotogramas del filme que muestran el colorido habitual de la saga fueron publicados en redes sociales.

Sony mostró también algunas escenas inéditas de Spider-Man: Un nuevo día, la próxima película “live action” del arácnido, protagonizada por Tom Holland, que recientemente desveló su primer tráiler y que llegará a cines de todo el mundo en julio de este año.

CinemaCon es un evento cerrado al público, al que solo asisten miembros de la industria del cine y la prensa especializada, por lo que muchos avances que son revelados allí no se publican inmediatamente en internet.

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Videojuegos al cine

Uno de los filmes más anticipados de la conferencia fue la nueva adaptación de la saga de videojuegos de terror Resident Evil que está filmando el cineasta Zach Cregger, director de la premiada La hora de la desaparición (2025).

Cregger se presentó en el evento para presentar las primeras escenas de la película, protagonizada por el actor Austin Abrams - quien en imágenes reveladas ayer es visto recorriendo una ciudad infestada de zombis y monstruos -, que no incluirá a personajes de los videojuegos y contará una historia paralela a las de los juegos de Capcom, pero ambientada en la misma continuidad. La película se estrenará en septiembre de este año.

El estudio anunció también nuevas películas como Grand Gear, el debut hollywoodense del cineasta japonés Takashi Yamazaki, director de la galardonada Godzilla Minus One (2024), que se estrenará en febrero de 2028; o una adaptación animada del videojuego Bloodborne, además de poner fecha de estreno – noviembre de 2027 – para otra adaptación de videojuego: Helldivers, del director Justin Lin (Rápidos y Furiosos 9).

Lo nuevo de Taika Waititi y la secuela de ‘La red social’

Otras películas que tuvieron primeros vistazos revelados en la conferencia de prensa de Sony en Cinemacon son The Social Reckoning, la secuela del filme sobre Facebook La red social (2010) que prepara el director Aaron Sorkin, con un elenco que incluye a Mikey Madison, Jeremy Strong y Jeremy Allen White; o Klara and the Sun, la nueva película del director Taika Waititi (Jojo Rabbit), una adatpación de la novela de ciencia ficción del mismo nombre del autor Kazuo Ishiguro, con Jenna Ortega y Amy Adams.

The Social Reckoning se estrenará en octubre de este año, mientras que Klara and the Sun aún no tiene fecha de estreno.

Sony aprovechó el evento para publicar también el primer adelanto de la próxima película de la saga de filmes de terror La noche del demonio, subtitulada Están entre nosotros, que llegará a cines en agosto de este año.

Y también fueron reveladas primeras imágenes de Jumanji: Open World, la nueva película de la saga de aventuras que protagonizan Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart, que llegará a cines en diciembre de este año.