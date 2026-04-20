Majo Cabrera y otros artistas despiden a Luis Brandoni a través de las redes sociales

“Mi querido Beto...Levo horas mirando fijo la pantalla, con el lagrimón piantado... No creo tener las palabras correctas y todo lo que pueda decir ahora me sabe a redundancia...”, publicó la actriz paraguaya Majo Cabrera en su cuenta de Instagram, tras conocer la noticia del fallecimiento de Luis Brandoni.

La artista, que acompañó la publicación con varias fotografías junto a Brandoni, añadió: “Tuve el privilegio y el honor más grande que puede tener un actor, el haber trabajado contigo... Te quiero y te agradezco eternamente, Maestro infinito”.

En “Nada”, la serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Brandoni interpretó a crítico culinario muy particular, que pierde a su mano derecha y contrata a Antonia, una joven paraguaya recién llegada a Buenos Aires, interpretada por Majo Cabrera.

En esta serie, que también tiene entre sus protagonistas a Robert De Niro, Brandoni prueba varios platos típicos de la gastronomía del Paraguay como el vorí-vorí, el jukysy y el pira caldo.

En una entrevista ofrecida a ABC cuando se estrenó la serie, que actualmente está disponible en Disney+, Majo Cabrera comentó que formó una “amistad muy genuina” con Brandoni.

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“Él que es un actor de tanta experiencia, de tanta trayectoria, en todo momento me acompañó y me guió, me tiró muchos tips y yo también aprovechaba para sacarle toda la información que podía. Sabía bien que estaba parada frente a una leyenda del cine argentino y aproveché lo máximo que pude”, dijo.

El año pasado se habló de la realización de “Todo”, la segunda parte de esta serie, pero hasta el momento no hay mayores detalles de si se finalizó el rodaje de este proyecto.

Otros artistas recuerdan a Brandoni en sus redes

El reconocido actor argentino Ricardo Darín expresó su dolor por el fallecimiento de Brandoni a través de su cuenta de X. “Chau Beto, te vamos a recordar y a extrañar tanto!”, expresó el artista.

Darín protagonizó junto a Brandoni la serie televisiva “Mi cuñado” y también compartieron pantalla en la película “La odisea de los giles”.

Soledad Silveyra compartió un comunicado a través de Instagram afirmando que se fue uno de los actores con el que tuvo el privilegio de compartir el último año y medio. “Me queda la tranquilidad de saber que fue lo mejor para él”.

“Su amor por el teatro era inquebrantable: el público siempre primero. Me lo decía seguido: ‘Solita, el escenario lo cura todo’ y lo vivía en cada función”, agregó.

“Hoy lo recuerdo con admiración y con un enorme agradecimiento. Su coraje y su pasión quedan conmigo, siempre”, indicó la actriz, que estuvo protagonizando con Brandoni la obra teatral “¿Quién es quién?“.

Oscar Martínez también recurrió al Instagram para recordar a Brandoni, a quien conoció hace 55 años en su primera película, “La gran ruta”.

“Beto querido, fuiste pura pasión, puro talento y puro amor por nuestro querido y castigado país. Podés estar tranquilo; lo diste todo”, señaló en su publicación.

Martínez recordó además que fueron “hermanos en ‘La Tregua’ en el 74 y amigos en ‘El Cuento de las Comadrejas’ hace pocos años”.

“Fue maravilloso conocerte, trabajar con vos y compartir nuestra amada profesión no sólo como un medio, sino como un modo de vida. Hasta siempre, amigo. Te vamos a extrañar como se echa de menos a los irreemplazables. Abrazo eterno. Descansá en paz”, añadió.

Luis Brandoni falleció en la madrugada de este lunes a los 86 años, tras sufrir complicaciones derivadas de una caída y otros problemas de salud. Tuvo una prolífica carrera, siendo parte de grandes éxitos del cine argentino como “Esperando la carroza”, “Made in Argentina”, “La Patagonia rebelde”, entre otros.