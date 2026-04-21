Falleció el cineasta argentino Luis Puenzo, director de “La historia oficial”

Puenzo estaba alejado de la vida pública desde hace un tiempo por problemas de salud. Las causas de su muerte no fueron precisadas.

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“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años” , dijo la organización Argentores en un comunicado.

Puenzo se consagró cuando “La historia oficial” se alzó con el Oscar a la Mejor película extranjera en 1986.

La película recrea el último tramo de la dictadura cívico-militar (1976-1983) , la apropiación por parte de los militares de los niños nacidos de mujeres bajo cautiverio y la búsqueda de las Madres de Plaza de Mayo de esos hijos desaparecidos.

La película, protagonizada por los argentinos Héctor Alterio y Norma Aleandro, también había sido nominada en el rubro Mejor guión, escrito por Puenzo junto a la autora Aída Bortnik.

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Carrera internacional y Ley de Cine

Puenzo dirigió también “Gringo viejo” (1989) , protagonizada por las estrellas estadounidenses Jane Fonda y Gregory Peck, y “La peste” (1992), basada en la novela del Nobel argelino-francés Albert Camus con actuaciones de William Hurt, Robert Duvall y Sandrine Bonnaire.

Además de su prolífica carrera como director y guionista, Puenzo también fue uno de los impulsores de la Ley de Cine aprobada en 1994 que motivó un fuerte desarrollo de la industria cinematográfica en Argentina.

También presidió el Instituto Nacional del Cine y Artes Visuales de Argentina (INCAA).

Puenzo ganó el Oscar un 24 de marzo, una fecha emblemática en Argentina ya que marca el inicio del último golpe de Estado, algo que el director remarcó al recibir la estatuilla en aquella histórica ceremonia en Estados Unidos.

“Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario aceptando este honor, no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy diez años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla”, dijo entonces.