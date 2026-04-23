Cine y TV
23 de abril de 2026 - 09:56

El bufón 2

Un grupo de jóvenes intenta sobrevivir a una sangrienta noche de Halloween, cazados por un asesino sobrenatural.

Por ABC Color

Título original: The Jester 2

Dirección: Colin Krawchuk

Guion: Colin Krawchuk

Elenco: Michael Sheffield, Kaitlyn Trentham, Jessica Ambuehl, Khaydn Adams, Dingani Beza

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 87 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 20:10 (doblada); 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:30 (doblada); 13:30; 15:30; 21:10 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 15:30; 17:30 (doblada); 21:15 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (doblada).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:30; 19:30 (doblada); 21:30 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:20 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (doblada).