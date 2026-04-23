Llega ‘Michael’ a Paraguay: la biografía del Rey del Pop, desde hoy en cines

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre las que destaca el muy anticipado filme biográfico sobre el emblemático cantante estadounidense Michael Jackson.

Michael explora la vida de Jackson desde su complicada infancia como parte del grupo musical Jackson 5 en la década de 1960 hasta el inicio de su carrera como solista en y los éxitos que cimentaron su legado como el ‘Rey del Pop’.

Jafaar Jackson, sobrino de Michael Jackson, protagoniza interpretando a su tío. También integran el elenco Colman Domingo (nominado a un Óscar por Sing Sing) como Joe Jackson, padre de Michael; Nia Long (NCIS: Los Ángeles) como su madre, Katherine; y Miles Teller (Eternidad) como el abogado John Branca.

La película es dirigida por el cineasta Antoine Fuqua, realizador de filmes como Día de entrenamiento (2001) o la trilogía El justiciero.

Cartelera: Horarios de ‘Michael’ en cines de Paraguay

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Dos propuestas animadas

También se estrena hoy la película animada japonesa ChaO, una comedia romántica de fantasía en el que la princesa de un reino de criaturas marinas se compromete con un ingeniero humano.

Se trata de una producción de Studio 4ºC, realizadores de películas como Solo necesitas matar o la trilogía de filmes basados en la saga ‘Golden Age’ del manga Berserk.

Cartelera: Horarios de ‘ChaO’ en cines de Paraguay

También está disponible desde hoy en cines locales La princesa y la flor mágica, un filme animado de fantasía en el que un rey se hace pasar por un jardinero para intentar ganar el corazón de una princesa que lo rechazó antes.

Cartelera: Horarios de ‘La princesa y la flor mágica’ en cines de Paraguay

Finalmente, llega una propuesta para quienes busquen algo de terror en la pantalla grande: El bufón 2, la secuela del filme de 2023 El bufón.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que intenta sobrevivir a una sangrienta noche de Halloween, cazados por un asesino sobrenatural.

Cartelera: Horarios de ‘El bufón 2′ en cines de Paraguay