¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Comienza una semana cargada de grandes lanzamientos en videojuegos, entre los que destacan un nuevo título exclusivo de PlayStation 5 de la mano de los creadores de Returnal, la nueva expansión de Diablo IV, la nueva aventura narrativa de los creadores de Life is Strange, un juego de lucha basado en la popular serie animada Invincible y varias otras propuestas de aventuras, carreras de motos o terror.

Diablo IV: Lord of Hatred (lunes 27)

Desarrolladores: Blizzard Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La muy anticipada nueva expansión de Diablo IV añade una nueva historia en la que el jugador debe detener al malévolo Mephisto, Amo del Odio. La expansión introduce dos nuevas clases de personaje, el paladín y el hechicero.

Moomintroll: Winter’s Warmth (lunes 27)

Desarrolladores: Hyper Games

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Distribuidores: Kakehashi Games

Plataformas: Windows, OSX, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Los adorables personajes de los cuentos Moomins del autor finlandés Tove Jansson regresan en una aventura invernal en la que el jugador debe explorar el Valle de los Moonmin cubierto de nieve y hielo, en busca de calor.

Aphelion (martes 28)

Desarrolladores: Don’t Nod

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo juego de los creadores de Life is Strange y Jusant es una aventura de ciencia ficción en tercera persona y sigue a dos astronautas que deben explorar un peligroso planeta extraterrestre recién descubierto. Ambos portagonistas tienen estilos de juego distintos, uno centrado en exploración y combate y el otro con énfasis en investigación y supervivencia.

Neverness to Everness (miércoles 29)

Desarrolladores: Hotta Studio

Distribuidores: Perfect World Games

Plataformas: Windows, OSX, PlayStation 5, iOS, Android

Un nuevo juego de acción de mundo abierto en línea, jugable en consolas, PC o dispositivos móviles. El título trascurre en un mundo en el que las habilidades sobrenaturales se han vuelto normales y el jugador encarna a un investigador que cataloga esas anormalidades y combate fenómenos que demuestran ser un peligro.

MotoGP 26 (miércoles 29)

Desarrolladores: Milestone

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

La nueva entrega de la serie anual de juegos oficial del campeonato mundial MotoGP, con todas las actualizaciones de equipos y pilotos de la última temporada.

Saros (jueves 30)

Desarrolladores: Housemarque

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataforma: PlayStation 5

Llega el muy esperado nuevo juego de los creadores de Returnal. Saros, al igual que ese título anterior, es un desafiante ‘roguelike’ de acción en primera persona en el que el jugador debe sobrevivir en un siniestro planeta extraterrestre, muriendo una y otra vez y volviéndose más fuerte y hábil con cada misión fallida y descubriendo paso a paso los secretos del misterioso mundo que está explorando.

Invincible VS (jueves 30)

Desarrolladores: Quarter Up

Distribuidores: Skybound Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Un juego de lucha en 2D basado en la mundialmente popular serie animada Invincible y el cómic en el que esta se basa. Invincible, Omni Man, Atom Eve y 15 otros personajes componen el elenco de peleadores disponibles, y al menos cuatro más serán añadidos en el futuro.

InKONBINI (jueves 30)

Desarrolladores: Nagai Industries

Distribuidores: Beep Japan

Plataformas: Windows, OSX, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un simulador de vida en el que el jugador debe manejar una pequeña tienda en Japón en la década de 1990, abasteciendo las estanterías, limpiando y conociendo a los clientes habituales.

Bus Bound (jueves 30)

Desarrolladores: Stillalive Studios

Distribuidores: Saber Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo juego de los creadores de Bus Simulator es otro simulador realista que permite al jugador meterse en el rol de un conductor de buses reales y recorrer las calles de ciudades y suburbios.

The Coma 3: Bloodlines (jueves 30)

Desarrolladores: Dvora Studio

Distribuidores: Headup Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

La nueva entrega de la serie de juegos de terror en 2D The Coma, en la que un grupo de desafortunados personajes se sumergen en un mundo alternativo en el que las leyendas urbanas se vuelven realidad.