¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana trae a consolas de videojuegos y PC una variedad de experiencias únicas que ponen al jugador en el rol de un dios, de un explorador de un planeta extraterrestre o una celebridad que en secreto es una habilidosa ladrona, entre otras novedades.

Vampire Crawlers (martes 21)

Desarrolladores: Nosebleed Interactive

Distribuidores: Poncle

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Un spin-off del gran éxito ‘indie’ de 2022 Vampire Survivors que introduce mecánicas ‘roguelike’ y combate basado en cartas para permitir a los jugadores enfrentar desafiantes niveles utilizando las armas y personajes de Survivors.

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Masters of Albion en ‘early access’ (miércoles 22)

Desarrolladores: 22cans

Plataforma: Windows

Entra en su etapa de acceso anticipado el nuevo juego de Peter Molyneux, ícono de los juegos de estrategia, que vuelve a sus raíces con un título en el que el jugador toma el rol de un dios que debe construir y proteger una civilización.

Tides of Tomorrow (miércoles 22)

Desarrolladores: DigixArt

Distribuidores: Deep Silver

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una aventura narrativa ambientada en un planeta devastado por una catástrofe natural que ha inundado la mayor parte del mundo. El jugador debe buscar una cura para una misteriosa enfermedad. Las decisiones que un jugador toma un jugador pueden afectar cómo se desarrolla la historia para otros usuarios.

Kiln (jueves 23)

Desarrolladores: Double Fine

Distribuidores: Xbox Game Studios

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

El nuevo juego de los creadores de Psychonauts y Broken Age es un juego de acción multijugador en el que los jugadores diseñan criaturas hechas de cerámica - las formas que el jugador les da determinan sus habilidades – con las que luego deben competir en vertiginosos desafíos.

Sudden Strike 5 (jueves 23)

Desarrolladores: Kite Games

Distribuidores: Kalypso Media

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Una nueva entrega de la serie de juegos de estrategia bélica Sudden Strike, que pone al jugador al mando de las fuerzas beligerantes de la Segunda Guerra Mundial. El juego incluye una campaña de 25 misiones basadas en las batallas disputadas en Europa y el norte de África.

Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster (jueves 23)

Desarrolladores: Inti Creates

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Un juego de rol que se divide en dos partes: secuencias de acción en 2D en las que el jugador debe recolectar recursos y un modo en el que los jugadores deben usar esos recursos para reconstruir un reino caído en el abandono y aumentar el poder de sus personajes.

Snap & Grab (viernes 24)

Desarrolladores: No Goblin

Plataforma: Windows

Un juego de sigilo y estrategia en el que el jugador toma el rol de una renombrada fotógrafa de modas que usa su trabajo para planear audaces robos de objetos de alto valor. El jugador debe fotografiar el lugar del golpe, descubriendo debilidades en la seguridad y oportunidades de infiltración para luego planear y ejecutar golpes perfectos.

Yunyun Syndrome?! Rhythm Psychosis (viernes 24)

Desarrolladores: WSS Playground

Plataforma: Windows

Un desconcertante y frenético juego de ritmo en el que una chica obsesionada con el caótico estilo de música ‘denpa’ intenta hacer que el mundo entero comparta su obsesión.