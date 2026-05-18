Lanzamientos de videojuegos: ‘Forza Horizon 6′ y ‘Lego Batman’ llegan esta semana

Esta semana llega cargada de grandes lanzamientos que llegan a PC y consolas de videojuegos, encabezados por la nueva entrega de la aclamada serie de juegos de carreras Forza Horizon, un nuevo juego de Lego Batman, un colorido nuevo título de plataformas del universo de Super Mario Bros. y el nuevo juego del estudio creador del galardonado Disco Elysium, entre muchas otras novedades.

R-Type Dimensions III (lunes 18)

Un ‘remake’ con gráficos y sonido modernos del clásico ‘shoot ‘em up’ espacial de 1993 R-Type III, lanzado originalmente en la consola Super Nintendo.

Forza Horizon 6 (martes 19)

La muy esperada nueva entrega de la serie de juegos de carreras arcade Forza Horizon lleva a los jugadores a explorar Tokio y sus alrededores en un mundo abierto repleto de competencias automovilísticas. Más de 500 vehículos altamente personalizables estarán a disposición de los jugadores y más serán agregados en el futuro.

Thick as Thieves (miércoles 20)

Un juego de sigilo co-creado por Warren Spector, el legendario diseñador de clásicos como Thief o Deus Ex. Jugable tanto en solitario como en modo cooperativo en línea, este título pone al jugador en la piel de un ladrón que buscar la forma de infiltrarse y llevar a cabo audaces robos en una ciudad repleta de sombras.

Phonopolis (miércoles 20)

Un juego narrativo de aventuras de los creadores de Machinarium, con una presentación que imita recortes animados de cartón y papel para contar una historia sobre un recolector de basura que descubre que el líder autoritario de la ciudad en la que vive intenta controlar a sus habitantes por medio de señales sonoras, y emprende una aventura para intentar detenerlo.

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Zero Parades: For Dead Spies (jueves 21)

Llega el muy anticipado nuevo juego del estudio creador del aclamado juego narrativo de misterios Disco Elysium, aunque sin muchos de los principales creadores de aquel título. Esta nueva aventura de rol con alto contenido psicológico sigue a una espía que debe reunir a los pocos aliados que le quedan para una peligrosa misión. Como Disco Elysium, el nuevo juego no tiene combate, sino que basa su acción en diálogos.

Yoshi and the Mysterious Book (jueves 21)

Un nuevo juego de plataformas protagonizado por el icónico dinosaurio de Super Mario Bros. En esta nueva aventura, Yoshi entra a una enciclopedia mágica y debe recorrer sus páginas, buscando distintas criaturas mágicas y absorbiendo sus poderes para avanzar y volver a casa.

Gallipoli (jueves 21)

Un juego de disparos en primera persona que simula una de las campañas clave durante la Primera Guerra Mundial: la invasión de la península de Galípoli por parte de las naciones aliadas contra el Imperio Otomano. Los jugadores podrán participar de grandes batallas en el desierto, desembarcos y otro tipo de acción realista, con armamento auténtico de principios del siglo XX.

Luna Abyss (jueves 21)

Un juego de ciencia ficción de disparos en primera persona en el que el jugador encarna a una mujer sentenciada a explorar una misteriosa mega estructura en el espacio para recuperar tecnología perdida, bajo supervisión de una inteligencia artificial.

Coffee Talk Tokyo (jueves 21)

La tercera entrega en la serie de novelas visuales Coffee Talk, en los que el jugador encarna a un barista de una cafetería en un mundo de fantasía y debe servir a una diversa clientela mientras va conociéndolos y descubriendo sus secretos.

Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche (viernes 22)

La nueva aventura Lego inspirada en el icónico héroe de DC Comics es un juego de mundo abierto, similar a las últimas entregas de la saga Arkham, cargada de referencias a toda la historia del Hombre Murciélago en cómics, cine y televisión.

Bubsy 4D (viernes 22)

Un nuevo juego de plataformas en 3D protagonizado por el sarcástico felino Bubsy, ícono de los juegos de plataformas de la década de 1990.