Tres clásicos de Ingmar Bergman llegan a Cine de Barrio desde este miércoles

El ciclo arranca hoy con la proyección de Persona (1966), considerada una de las obras fundamentales del cine psicológico moderno. La película sigue la historia de Elisabeth, una reconocida actriz teatral interpretada por Liv Ullmann, quien pierde la voz durante una representación y permanece internada bajo el cuidado de una enfermera, Alma, encarnada por Bibi Andersson.

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A medida que conviven, la relación entre ambas mujeres se vuelve cada vez más compleja y perturbadora, en un relato que explora la identidad, el silencio y los límites de la conciencia.

La cinta recibió amplio reconocimiento internacional, incluyendo nominaciones a los premios BAFTA y distinciones en los Guldbagge de Suecia y la National Society of Film Critics. Las entradas para esta primera función ya se encuentran agotadas.

El recorrido por la filmografía de Bergman continuará con El séptimo sello (The Seventh Seal, 1957), uno de los títulos más emblemáticos de la historia del cine. Ambientada en la Suecia medieval durante la peste negra, la película presenta al caballero Antonius Block, quien regresa de las Cruzadas enfrentado a profundas dudas existenciales.

En el camino se encuentra con la Muerte y decide desafiarla a una partida de ajedrez mientras busca respuestas sobre Dios, la vida y el destino humano.

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La obra obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes de 1957 y se consolidó como una de las películas más influyentes del cine europeo del siglo XX.

El ciclo también incluirá Fresas salvajes (Wild Strawberries, 1957), un drama introspectivo centrado en el profesor Isak Borg, un médico anciano que emprende un viaje hacia la ciudad de Lund para recibir un homenaje académico. Durante el trayecto, recuerdos, sueños y encuentros lo confrontan con su pasado, sus afectos y el sentido de su propia existencia.

La película recibió múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos el Oso de Oro en el Festival de Berlín, el Globo de Oro a Mejor película extranjera y una nominación al Oscar a Mejor guion original.

Las funciones se realizan en la Sala Tuyucuá / Cine de Barrio, ubicada sobre Defensa Nacional 737 entre Washington y Perú, en el barrio Las Mercedes. Las entradas tienen un costo de G. 40.000 e incluyen una copa de vino al finalizar cada proyección. La capacidad de la sala es reducida, con espacios distribuidos entre sofás y sillas, y los lugares se asignan por orden de llegada.

Desde la organización recuerdan además que las puertas se habilitan media hora antes de cada función y que, una vez iniciada la película, no se permitirá el ingreso a la sala. Tampoco está permitido ingresar con comidas o bebidas.