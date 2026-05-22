Estrenos de Netflix, Apple y Prime Video: Qué ver este finde en Paraguay

Esta semana trae a plataformas de streaming largometrajes de acción y comedia romántica, la nueva serie de los creadores de Stranger Things, interesantes propuestas desde Argentina y México y un par de documentales sobre una estrella internacional de fútbol y un ícono de la música pop, entre otras novedades.

Películas

Jack Ryan: Guerra fantasma (Amazon Prime Video)

Una película de acción que sirve como continuación de la serie Jack Ryan de Amazon, basada en las novelas de espionaje del autor Tom Clancy. En esta nueva historia, el analista de la CIA estadounidense Jack Ryan descubre indicios de que se está preparando un masivo ataque terrorista contra los Estados Unidos, y debe perseguir al autor intelectual de ese ataque por Europa y Oriente Medio. Protagonizada por John Krasinski, Sienna Miller y Wendell Pierce, dirigida por Andrew Bernstein.

Las damas primero (Netflix)

Una comedia romántica estadounidense en la que un hombre machista despierta en un mundo alternativo en el que la sociedad es predominantemente matriarcal. Con Sacha Baron Cohen y Rosamund Pike, dirgida por Thea Sharrock.

Aída y vuelta (Amazon Prime Video)

Una comedia española en la que un grupo de actores deben lidiar con problemas interpersonales mientras filman un episodio de una serie de televisión. Protagonizan Carmen Machi y Miren Ibarguren bajo la dirección de Paco León.

Series

The Boroughs (Netflix)

Una serie estadounidense de ciencia ficción, producida por los creadores de Stranger Things, sobre un grupo de jubilados en un hogar para personas de la tercera edad que descubren una amenaza extraterestre que solo ellos pueden detener. Protagonizan Alfred Molina, Geena Davis y Alfre Woodard.

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Carísima (Netflix)

Una serie argentina de comedia sobre una popular ‘influencer’ que debe atravesar una crisis existencial y lidiar con la existencia de un acosador mientras se acerca su cumpleaños número 30. Con Julián Kartun, Alex Pelao e Iara Portillo.

Barrabrava, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie argentina sobre dos hermanos que entran en guerra con la barra brava de un club de fútbol, de la que ambos solían formar parte hasta que fueron expulsados. Protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer.

Futuro desierto (Netflix)

Una serie mexicana de ciencia ficción en la que un psiquiatra y su familia se mudan de Estados Unidos a un remoto pueblo en el estado mexicano de Chiapas para probar androides diseñados para pasar desapercibidos como seres humanos. Con José María Yazpik, Astrid Bergès-Frisbey y Andrés Parra.

Máximo placer garantizado (Apple TV+)

Una serie estadounidense de suspenso que sigue a una madre recién divorciada que cae en una maraña de intrigas luego de que atestigua lo que cree fue un asesinato. Protagonizan Tatiana Maslany y Jake Johnson.

James (Netflix)

Una serie documental deportiva que gira en torno al futbolista colombiano James Rodríguez y su carrera, desde sus inicios hasta su llegada a la élite del fútbol internacional.

Kylie (Netflix)

Una serie documental que hace una crónica de la vida y carrera de la cantante australiana de música pop Kylie Minogue.

Temporada de celo (Netflix)

Una nueva serie animada para adultos de los creadores de Big Mouth, centrada en la vida sexual de un grupo de irreverentes animales de bosque.