Ya salió el primer tráiler de Shrek 5: qué muestra el adelanto de la nueva película

El avance presenta nuevamente a Shrek y Fiona instalados en una nueva etapa de sus vidas familiares, junto a sus hijos ya adolescentes. El tráiler recupera el tono de comedia característico de la franquicia y reúne a varios de los personajes más reconocidos de la saga, entre ellos Burro, quien vuelve a compartir escenas con el ogro protagonista.

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Las imágenes muestran a los personajes enfrentándose a una nueva aventura fuera de la tranquilidad de su hogar, aunque el estudio todavía no reveló detalles específicos sobre la trama. El adelanto se centra principalmente en presentar a los protagonistas y en ofrecer una primera aproximación al universo visual de la película.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de una nueva generación de personajes, encabezada por los hijos de Shrek y Fiona. El tráiler también deja ver algunos escenarios inéditos que formarán parte del recorrido de los protagonistas.

Regresa el elenco original

La nueva película contará nuevamente con las voces de Mike Myers como Shrek, Cameron Diaz como Fiona y Eddie Murphy como Burro, tres de los actores que acompañan a la franquicia desde su debut cinematográfico.

A ellos se suma la actriz Zendaya, quien forma parte del elenco de voces de esta nueva entrega y dará vida a uno de los personajes de la familia protagonista. Su incorporación había sido anunciada previamente por el estudio y vuelve a quedar reflejada en este nuevo material promocional.

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Para el público latinoamericano, el regreso de Eugenio Derbez como la voz de Burro es una de las confirmaciones vinculadas a la nueva película. El actor mexicano volverá a participar en el doblaje al español latino, mientras que el resto del elenco para la región aún no ha sido anunciado oficialmente.

La saga “Shrek” se convirtió en una de las franquicias animadas más exitosas de las últimas décadas. La primera película se estrenó en 2001 y obtuvo el premio Óscar a Mejor Película Animada, mientras que sus secuelas ampliaron el universo de personajes y consolidaron al ogro verde como uno de los íconos más reconocibles de DreamWorks.

Cuándo se estrena Shrek 5

Según confirmó el estudio junto con la publicación del tráiler, “Shrek 5” llegará a los cines el 30 de junio de 2027. La película marcará el regreso de la historia principal de la franquicia más de quince años después del estreno de “Shrek Forever After”, lanzada en 2010.