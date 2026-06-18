Cine y TV
18 de junio de 2026 a la - 09:35

Toy Story 5

El vaquero Woody se reúne con Buzz, Jessie y el resto de los juguetes de Andy, que ahora viven con la niña Bonnie, y debe ayudarlos cuando la atención de Bonnie es robada por una tableta electrónica con intenciones inescrupulosas.

Por ABC Color

Dirección: Andrew Stanton

Guion: Andrew Stanton y Kenna Harris

Elenco: Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O’Brian, Tony Hale, Craig Robinson, Annie Potts, John Ratzenberg, Bonnie Hunt, Shelby Rabara, Scarlett Spears

Calificación: Apta para todo público

Duración: 102 minutos

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3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:45; 15:00; 17:15; 17:30; 19:45; 20:00 (doblada); 22:30 (subtitulada). XD y D-Box, 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 (doblada). Premier, 15:00; 17:30; 20:00 (doblada); 22:30 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:00; 15:05; 16:05; 17:10; 18:10; 19:15; 20:15; 21:20 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:00; 14:00; 15:10; 16:10; 17:20; 18:20; 20:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45; 18:45; 19:45; 20:45; 21:45 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:00; 14:00; 15:05; 16:10; 17:10; 18:20; 20:30; 21:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:00; 15:05; 16:05; 17:10; 18:10; 19:15; 20:15; 21:20 (doblada). 4D, 13:15; 15:20; 17:25; 19:30 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:00; 14:00; 15:05; 16:10; 17:10; 18:20; 20:30; 21:30 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:00; 14:00; 15:05; 16:10; 17:10; 18:20; 20:30; 21:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:00; 14:00; 15:05; 16:10; 17:10; 18:20; 20:30; 21:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:15; 17:15; 19:15 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00; 19:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 15:00; 20:00 (doblada). XD, 13:10; 18:10 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:00; 14:00; 15:05; 16:10; 17:10; 18:20; 19:20; 20:30; 21:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cine Max (Maxiaventura), 15:30; 17:30 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:30; 15:40; 16:50; 18:10; 19:10; 20:10 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 14:00; 18:05 (doblada).

Muñeca de Toy Story 5 en primer plano, con colores vibrantes en un fondo neutral.

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 13:30; 13:45; 14:30; 15:20; 16:00; 16:15; 17:00; 17:45; 18:30; 19:30; 20:15; 22:00; 22:50 (doblada); 18:45; 21:00 (subtitulada). D-Box, 13:30; 16:00; 18:30 (doblada); 21:00 (subtitulada). Premier, 13:45; 14:30; 16:15; 17:00; 19:30; 22:00 (doblada); 18:45 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:30; 17:30 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:15; 18:15; 20:15 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:00; 20:00; 21:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:40; 14:30; 17:00; 17:30; 18:40; 19:30 (doblada); 21:10 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura), 13:30 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 16:00; 18:00; 20:00 (doblada).