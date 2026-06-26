Estrenos de Netflix, Prime y Disney+: Qué ver este finde en Paraguay

Esta semana trajo las nuevas temporadas de series muy populares como El Oso o la versión de Netflix de Avatar: La leyenda de Aang, además de una nueva película de comedia protagonizada por John Cena y los estrenos en streaming de grandes éxitos que pasaron recientemente por cines como Avatar: Fuego y cenizas o Las ovejas detectives.

Series

El Oso, temporada 5 (Disney+)

Se da el muy esperado regreso de esta galardonada serie de drama culinario sobre las odiseas personales del chef propietario de un restaurante en Chicago y sus empleados en un entorno de altísima presión. Protagonizada por Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach.

Avatar: La leyenda de Aang, temporada 2 (Netflix)

La nueva temporada de la adaptación ‘live action’ de la aclamada serie animada Avatar: The Last Airbender sigue a Aang, Katara y Sokka mientras se aventuran al Reino de la Tierra, mientras la despiadada princesa de la Nación del Fuego se suma a la persecución del Avatar. Con Gordon Cormier, Kiawentiio e Ian Ousley.

El chico de la última fila (Netflix)

Un thriller coreano que detalla un conflicto entre un profesor de literatura y un prometedor, pero perturbado alumno suyo. Con Choi Min-sik y Choi Hyun-wook.

Agente Kim: Reactivado (Netflix)

Un thriller de acción en la que un agente de fuerzas especiales retirado, convertido en hombre de familia, debe recurrir a sus viejas habilidades para encontrar a su hija cuando esta desaparece. Protagonizada por So Ji-sub y Dae Hoon-choi.

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De campamento con Snoopy, temporada 2 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie animada basada en los icónicos personajes de Charles Schultz, que sigue a Charlie Brown, al perro Snoopy y a sus amigos en un divertido campamento de verano.

The Doomies (Disney+)

Una nueva serie animada francesa en la que dos amigos abren accidentalmente un portal a otra dimensión y causan que monstruos invadan su pequeño pueblo.

Películas

Hermanito (Netflix)

Una comedia estadounidense en la que la vida de un exitoso agente inmobiliario se hunde en el caos cuando su excéntrico hermano menor regresa a su vida. Con John Cena, Eric Andre y Michelle Monaghan, dirigida por Matt Spicer.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney+)

Luego de su arrasador paso por cines, llega a streaming la tercera entrega de la aclamada saga de ciencia ficción Avatar, del cineasta James Cameron. En esta tercera película, Jake Sully y su familia hacen frente a una alianza entre los invasores terrícolas y una belicosa tribu Na’vi. Protagonizan Sam Worthington, Zoe Saldaña y Stephen Lang.

Las ovejas detectives (Amazon Prime Video)

También llega a streaming luego de un exitoso paso por los cines esta comedia sobre un grupo de ovejas que decide investigar la misteriosa muerte de su granjero. Con Hugh Jackman, Nicholas Galitzine y Molly Gordon, dirigida por Kyle Balda.