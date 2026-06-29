Ciclo de cine en la Alianza Francesa: amistad, lealtad y reencuentros plasmados en la pantalla

La Alianza Francesa, en su ya tradicional espacio AF Cine, abrirá este martes 30 de junio un nuevo ciclo con cinco películas que oscilan entre la comedia y el drama. “Azuro”, de Matthieu Rozé, será la película encargada de abrir esta programación.

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A partir de las 19:00 se llevará a cabo la proyección de esta comedia dramática, que fue estrenada en 2021 y que está inspirada en la novela “Los caballitos de Tarquinia”, de la célebre escritora Marguerite Duras.

La trama presenta a un grupo de amigos que, en la temporada de verano, disfruta de sus vacaciones en un pequeño pueblo entre el mar y las montañas. Aburridos y ajenos al fuego que avanza en la montaña cercana, su aparentemente equilibrada existencia se ve sacudida por la llegada de un hombre misterioso desde el mar.

Para el 7 de julio está programada la película dramática “Au Revoir Les Enfants” (“Adiós, muchachos”), de Louis Malle. El largometraje, estrenado en 1987, presenta una historia ambientada en el invierno de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante la ocupación alemana en Francia, un internado católico para chicos sirve de refugio. Julien, un alumno del internado, entabla una estrecha amistad con Jean, un nuevo estudiante. Pronto Julien descubre un secreto que los unirá profundamente: Jean es judío y los sacerdotes lo están escondiendo para protegerlo del Holocausto.

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Esta producción obtuvo varios reconocimientos como el León de Oro del Festival de Venecia, además de nominaciones al Óscar y a los Globos de Oro.

Para el 14 de julio está programada la comedia dramática “Chien de la casse”, dirigida por Jean-Baptiste Durand. El filme, estrenado en 2023, sigue la historia de Dog y Mirales, dos amigos de la infancia que viven en un pequeño pueblo del sur de Francia.

Su estrecha amistad se ve fuertemente alterada cuando llega Elsa al pueblo y Dog comienza una relación con ella, despertando los celos de Mirales y poniendo a prueba su vínculo incondicional.

El 21 de julio, el ciclo de la Alianza Francesa seguirá con “Bonjour l’asile”, una comedia dirigida por Judith Davis y estrenada en 2024.

La trama sigue a Jeanne, quien deja el estrés de la vida urbana para visitar a su amiga Elisa en el campo. Allí descubre un castillo abandonado que se ha convertido en un hervidero de iniciativas colectivas.

Mientras Elisa quiere involucrarse pero no tiene tiempo y Jeanne se muestra escéptica, un promotor inmobiliario planea comprar el lugar, haciendo que todos converjan en este refugio de ayuda mutua.

El ciclo concluirá el 28 de julio con “À l’abordage”, una película estrenada en 2020 que combina la comedia y el drama, bajo la dirección de Guillaume Brac.

La historia sigue a Félix y Alma, quienes se conocen en París por casualidad y pasan juntos una noche de verano riendo, bailando y disfrutando en un parque. Pero Alma debe viajar para ir de vacaciones con su familia, por lo que en un arrebato Félix decide sorprenderla yendo al mismo lugar.

Un amigo y el chico con el que comparten el coche se unen a este alocado plan en el que nada parece salir como lo habían planificado.

Las proyecciones se llevarán a cabo a las 19:00 en la sala Molière de la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos). El precio de las entradas generales es de G. 20.000 y para alumnos de la Alianza Francesa cuestan G. 10.000. El ciclo cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Paraguay y el Institut Français.