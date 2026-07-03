Vuelven Enola Holmes y los X-Men: Los estrenos del finde en streaming

Esta semana llega a Netflix la tercera película de Enola Holmes, con Millie Bobby Brown y Henry Cavill, mientras que Disney estrena una nueva temporada de X-Men ‘97 y varias otras novedades llegan a plataformas de streaming como Amazon Prime Video o Apple TV.

Películas

Enola Holmes 3 (Netflix)

La tercera entrega de la serie de películas de acción y misterios protagonizada por Enola Holmes, hermana menor del legendario detective Sherlock Holmes. En esta nueva aventura, Enola se está preparando para su boda con Lord Tewkesbury, pero sus planes se complican cuando su hermano Sherlock es secuestrado y depende de ella rescatarlo. Protagonizada por Millie Bobby Brown, Louis Partridge y Henry Cavill, dirigida por Philip Barantini.

Series

X-Men ‘97, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie animada que sirve de secuela de la emblemática serie de la década de 1990 basada en los X-Men de Marvel Comics. Los X-Men del profesor Charles Xavier continúan sus luchas por defender a la humanidad y a los mutantes, esta vez del poderoso villano Apocalipsis.

Olivia (Disney+)

Una serie española de comedia en la que un meteorólogo televisivo huye de un escándalo mediático y se lleva a su hija a vivir con él al campo, donde ambos deberán hacer frente a una incómoda situación familiar. Protagonizan Pablo Chiapella, Kira Miró y María Schwinning.

Elle (Prime Video)

Una serie precuela de las taquilleras películas de comedia Legalmente rubia que explora los años de secundaria de Elle Woods, años antes de que decidiera convertirse en abogada. Con Lexi Minetree, June Diane Raphael y Tom Everett Scott.

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Silo, temporada 3 (Apple TV+)

Regresa esta serie de ciencia ficción post apocalíptica en la que sobrevivientes de un futuro tóxico se ven obligados a subsistir refugiados en un enorme silo que oculta secretos espeluznantes que una de sus habitantes comienza a descubrir. Con Rebecca Ferguson, Common y Tim Robbins.

El hombre vapor (Netflix)

Una nueva serie japonesa de ciencia ficción en la que un hombre capaz de transformar su cuerpo en gas emprende una ola de crímenes que siembra el terror en Japón. Protagonizada por Shun Oguri, Aoi Yu y Suzu Hirose.

Chainsmoker Cat (Netflix)

Una comedia japonesa animada sobre las vidas en la ciudad de una mujer-gato adicta a la nicotina, sus amigas y el dueño del apartamento donde ella vive. Basada en un manga de NyanNyanFactory.

Destellos del mañana (Netflix)

Un drama romántico animado japonés que trascurre en una versión alternativa de Japón en la primera década del siglo XX y sigue dos adolescentes que investigan un invento que podría introducir la electricidad en una sociedad que aún obtiene su energía del vapor. Se estrena el domingo.

Super Subbu (Netflix)

Una comedia dramática india sobre un profesor que debe enseñar educación sexual en un pueblo hostil a sus enseñanzas. Protagonizan Sundeep Kishan y Mithila Palkar.

La supervivencia de una chica con curvas, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta comedia estadounidense sobre una mujer que intenta rehacer su vida luego de una gran decepción romántica. Con Michelle Buteau y Tone Bell.