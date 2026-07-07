“Don’t Look Back in Anger”: ¿cuándo llega a Paraguay el documental sobre el regreso de Oasis?

Oasis aprovechó el primer aniversario de su regreso a los escenarios para compartir el avance del documental “Don’t Look Back in Anger”. La película creada por Steven Knight (“Peaky Blinders”) y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, llevará a la gran pantalla el esperado reencuentro en escena de los hermanos Gallagher.

La película, que llegará a los cines en el mes de septiembre, presentará la triunfal gira de reunión Oasis Live ‘25, uno de los regresos al rock and roll más esperados de nuestro tiempo.

“La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo”, señala un comunicado emitido desde Disney.

Agrega que “esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años”.

Anticipa que, además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora “el profundo impacto emocional de este fenómeno global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo”.

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“La gira mundial de Oasis unió a generaciones, culturas y países, y transmitió un mensaje de reconciliación a un mundo fracturado. ‘Don’t Look Back in Anger’ no es solo una entrada para el concierto, sino también un pase para el backstage y un sitio en la mesa cuando Liam y Noel se sientan juntos por primera vez en 15 años para contar cómo están las cosas y cómo fueron”, afirmó el productor, guionista y director Steven Knight.

La película, que cuenta con un importante equipo de productores y técnicos, tiene previsto llegar a los cines de Paraguay el próximo 10 de septiembre. En tanto, para finales de este año está previsto el desembarco del documental en la plataforma de streaming Disney+.

La gira Oasis Live ‘25 comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff, Gales; y marcó el reencuentro en escena de los hermanos Gallagher luego de 16 años. Estuvo conformada por 41 shows en 13 países de América, Asia, Oceanía y Europa.