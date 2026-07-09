Estreno en cines de Paraguay: regresa Moana, en carne y hueso

Una sola película llega hoy a renovar la cartelera de cine en Paraguay: el muy anticipado ‘remake’ con actores de carne y hueso del éxito animado de Disney Moana, estrenado originalmente en 2016.

Al igual que la película original, esta nueva versión trascurre en la antigua Polinesia y sigue a una joven aventurera que emprende un viaje por el mar, acompañada de un semidios, para intentar detener una maldición que amenaza con destruir su hogar.

La película es protagonizada por Catherine Laga’aia (en su debut en cine) como Moana, mientras que Dwayne Johnson vuelve a interpretar al semidios Maui, personaje al que puso voz en la versión original animada de Moana y en su secuela estrenada en 2024.

Cartelera: Horarios de ‘Moana’ en cines de Paraguay

La película es dirigida por el también debutante Thomas Kail e incluirá todas las canciones que formaban parte de la banda sonora de la película original, además de al menos una canción original compuesta por el galardonado dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

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Grandes estrenos en las próximas semanas

El mes de julio está especialmente cargado de grandes estrenos en cines de Paraguay.

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La próxima semana, el jueves 16, llegarán a cines locales La Odisea, la nueva superproducción del cineasta británico Christopher Nolan (Oppenheimer) y la nueva entrega de la saga de películas de terror Evil Dead, subtitulada En llamas.

El jueves 23 se estrenará la comedia dramática La invitación, dirigida y protagonizada por Olivia Wilde con Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

Finalmente, el jueves 30 llega a cines Spider-Man: Un nuevo día, la nueva película basada en el icónico superhéroe de Marvel Comics, de nuevo interpretado por Tom Holland.