Cine y TV
09 de julio de 2026 a la - 08:28

Moana

En la antigua Polinesia, una joven aventurera que emprende un viaje por el mar, acompañada de un semidios, para intentar detener una maldición que amenaza con destruir su hogar.

Por ABC Color

Dirección: Thomas Kail

Guion: Jared Bush y Dana Ledoux Miller

Elenco: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, Jemaine Clement

Calificación: Apta para todo público

Duración: 115 minutos

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3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:00; 19:20 (doblada). XD y D-Box, 15:40; 21:00 (doblada). Premier, 14:00; 19:20 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:45; 18:00; 20:15; 21:15 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:30; 15:45; 18:00; 20:15 (doblada); 22:30 (subtitulada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:30; 15:55; 18:10; 20:25 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:40; 15:00; 17:15; 19:30; 21:45 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30; 15:55; 18:10; 20:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:45; 18:00; 20:15; 21:20 (doblada). 4D, 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 14:55; 15:55; 18:10; 19:15; 20:45 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 14:55; 15:55; 18:10; 19:15; 20:45 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:40; 15:55; 18:10; 20:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 19:15 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:30; 16:20 (XD, doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30; 15:45; 18:00; 19:15; 20:15; 22:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40; 15:55; 18:10; 20:25 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 17:30; 19:40 (doblada); 21:30 (subtitulada).

Moana película

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:30; 16:40; 17:10; 19:50; 22:30 (doblada); 22:00 (subtitulada). XD y D-Box, 13:00; 18:20 (doblada). Premier, 16:40 (doblada); 22:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:15; 16:15; 20:15 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 16:15; 18:15; 20:15 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:00; 20:15 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 15:50; 21:00 (doblada). XD, 19:00 (doblada); 21:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 15:00; 17:00; 19:00 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 17:45; 20:00 (doblada).