Dirección: Thomas Kail
Guion: Jared Bush y Dana Ledoux Miller
Elenco: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams, Jemaine Clement
Calificación: Apta para todo público
Duración: 115 minutos
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3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:00; 19:20 (doblada). XD y D-Box, 15:40; 21:00 (doblada). Premier, 14:00; 19:20 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:45; 18:00; 20:15; 21:15 (doblada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:30; 15:45; 18:00; 20:15 (doblada); 22:30 (subtitulada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:30; 15:55; 18:10; 20:25 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:40; 15:00; 17:15; 19:30; 21:45 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30; 15:55; 18:10; 20:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:45; 18:00; 20:15; 21:20 (doblada). 4D, 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:40; 14:55; 15:55; 18:10; 19:15; 20:45 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 14:45; 17:00; 19:15; 21:30 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:40; 14:55; 15:55; 18:10; 19:15; 20:45 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:40; 15:55; 18:10; 20:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 19:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:30; 16:20 (XD, doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30; 15:45; 18:00; 19:15; 20:15; 22:30 (doblada). Solo domingo, 11:10 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40; 15:55; 18:10; 20:25 (doblada). Solo domingo, 11:15 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 17:30; 19:40 (doblada); 21:30 (subtitulada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:30; 16:40; 17:10; 19:50; 22:30 (doblada); 22:00 (subtitulada). XD y D-Box, 13:00; 18:20 (doblada). Premier, 16:40 (doblada); 22:00 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:15; 16:15; 20:15 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 16:15; 18:15; 20:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00; 20:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 15:50; 21:00 (doblada). XD, 19:00 (doblada); 21:30 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 15:00; 17:00; 19:00 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 17:45; 20:00 (doblada).