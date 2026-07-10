“El príncipe de Nanawa” y ficciones paraguayas se exhiben en Cine de Barrio

El documental “El príncipe de Nanawa”, dirigido por la cineasta argentina Clarisa Navas, se proyectará los viernes 10 y 17 de julio a las 19:00 en Cine de Barrio (Defensa Nacional 737 c/ Washington).

La película sigue a Ángel, un chico paraguayo de la fronteriza localidad de Nanawa, que durante diez años fue acompañado por Navas y el equipo del documental.

Con una paciencia extraordinaria, el film observa el paso de la infancia a la adolescencia, entre trabajos, afectos, incertidumbre y deseo.

La película conquistó varios reconocimientos como el Premio Coral al Mejor Documental en el Festival de Cine de La Habana, Cuba; el Cacique Overá al Mejor Largometraje Entre Fronteras, en el Festival de Oberá (Argentina); y obtuvo una mención especial en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción (Asuficc).

El largometraje, que dura 212 minutos, lleva además un año formando parte de la cartelera de la sala alternativa del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

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Las entradas para estas funciones en Cine de Barrio cuestan G. 40.000 y se pueden adquirir a través del enlace disponible en el perfil de Instagram @cinedebarriopy.

Ficciones del cine nacional, durante todo julio

Desde este sábado, en Cine de Barrio también se pondrá en marcha el ciclo Ficciones del Cine Nacional, con tres películas que han marcado nuestra historia audiovisual.

Este sábado 11 se presentará “Hamaca Paraguaya” (2006). La actividad comenzará a las 15:00 con un estudio de caso, a cargo de su directora Paz Encina, seguida por la proyección de la película, a partir de las 17:00.

El sábado 18 de julio será el turno de “7 Cajas” (2012), con un estudio de caso a cargo de Juan Carlos Maneglia, codirector de la película junto a Tana Schémbori. La actividad también comenzará a las 15:00 y la proyección será a las 17:00.

En tanto, el sábado 25 de julio se presentará “Las Herederas” (2018). El estudio de caso, a partir de las 15:00, estará a cargo de Javier Valdez. La película se proyectará a las 17:00.

El acceso será libre y gratuito, hasta completar el aforo. No se requiere reserva previa para ser parte de este ciclo presentado por la Fundación Itaú y que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).