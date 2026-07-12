Gastón Pauls conversa con ABC: “No por ser exitoso se te soluciona la vida”

Gastón Pauls lleva más de tres décadas dedicado a la actuación. Saltó a la fama en la telenovela Montaña rusa y, unos años más tarde, fue uno de los protagonistas de la aclamada película argentina Nueve Reinas, junto con Ricardo Darín. Actualmente protagoniza la serie Barrabrava, que recientemente estrenó su segunda temporada en la plataforma Prime Video.

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El próximo 7 de agosto llegará a Paraguay para compartir su experiencia y hablar abiertamente de la prevención de adicciones: “Hace 18 años y medio entré en recuperación de adicciones. Los primeros años me dediqué muy seriamente a tratar de no recaer yo y, después, me di cuenta de que la experiencia se puede compartir, la puede uno contar y seguramente eso despierta, ayuda a abrir los ojos de otras personas”.

Confiesa que así fue metiéndose en barrios, cárceles y otros espacios para compartir su historia y tratar de ofrecer un mensaje de esperanza. La respuesta a su iniciativa fue tal que, según comenta, llegó a recibir pedidos de unos 300 lugares por mes y recibe a diario cerca de 700 mensajes de personas pidiendo ayuda.

“En algún momento también decidí, de alguna manera, no cerrar totalmente, pero sí decidí dejar en pausa mi vida como actor para poner la energía en esto y me di cuenta de que los resultados son buenos en relación a lo que le pasa a la gente cuando voy a dar una charla”, añade Pauls.

Sostiene que, a veces, le toca dar charlas frente a 5.000 personas y no vuela ni una mosca mientras está hablando: “Está todo el mundo muy pendiente escuchando. Esto quiere decir que hay un interés real de la gente por hablar de estos temas, por escuchar de estos temas”.

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No obstante, indicó que lastimosamente es algo que existe y que se registran muchos más casos que hace 10 años, así como los cuadros de depresión, ansiedad, ataques de pánico y otros problemas vinculados a la salud mental.

Gastón asegura que lo que más lo conmueve es lo que ocurre el día después o los días posteriores a sus charlas, cuando gente que asistió al encuentro le mandan mensajes diciendo que pudieron hablar con sus hijos, padres y familiares acerca de sus problemas de adicciones.

“Ese es el gran premio de todo esto, el regalo, por decirlo de alguna manera. El corazón de alguien es tocado y que esa persona, ya sea padeciendo un tema de adicciones o de salud mental que cree que lo que le está pasando no tiene solución o no tiene manera de ser expresado, cuando encuentran ese camino algo se libera”, expresa.

—¿Están más normalizados los problemas de adicciones en el mundo del espectáculo que en otros ámbitos de la sociedad?

Ante esta consulta, Pauls señala que “hay una fantasía popular” que cree que en el mundo del arte y el espectáculo hay más drogas que en otros lados.

“A esta altura, sabiendo mucho del tema, sé que en la política hay igual o más, que en la educación a veces hay igual o más, que en los medios de comunicación en general hay mucho. Está en todos lados, está literalmente en todos lados”, comenta.

No obstante, señala que hoy hay más gente famosa que en los medios se está animando a hablar de la salud mental y las situaciones que atraviesan, como Alejandro Sanz o TINI.

“De alguna manera lo que se está mostrando, que es positivo, es que no por ser exitoso se te soluciona la vida. Al contrario, muchas veces esto trae presiones, trae ataques de pánico por la ansiedad, por la presión”, acota.

“Creo que desde nuestro lugar, trabajando con acceso a medios de comunicación, a micrófonos y a cámaras, poder hablar de esto naturalmente hace que la gente no lo sienta como algo prohibido o que tiene que dar vergüenza. Es algo que le puede ocurrir al rico y al pobre, al conocido o al desconocido, al gay, al heterosexual, al judío, al católico, le puede pasar a cualquiera. De alguna manera, ese es el primer paso, dejar de generar temas tabú ¿no? Cuando uno deja de generar ese halo de misterio, lo que hace es empezar a iluminar la oscuridad”, añade.

El regalo de Barrabrava

Gastón Pauls protagoniza Barrabrava, la serie de la plataforma Prime Video, que el pasado 22 de mayo estrenó su segunda temporada. Para el actor, la serie creada por Jesús Braceras, “es un regalo”.

“No siempre nos pasa que trabajando en proyectos audiovisuales uno está tan tranquilo y tan orgulloso con el resultado”, indica. En este sentido, afirmó que esa sensación se traslada a todo el equipo de la serie.

Pauls también expresa su respeto y admiración por los actores paraguayos Víctor Sosa Traverzzi y Martín Oviedo, con quienes le tocó compartir el rodaje de estas dos temporadas. “Hemos disfrutado mucho y me parecen grandes actores”, remarca.

También recuerda a Lali González, a quien destaca como “una gran actriz que ha abierto el mundo expresivo paraguayo al mundo”.

En cuanto a sus motivaciones para elegir sus personajes, el artista argentino afirma que son varias. A veces, según señala, es un actor, una actriz o un director con quien quiere trabajar, o en otras ocasiones es alguna frase del guion que lo conmueve.

“Son un montón de razones. En general trato de elegir muy bien lo que voy haciendo y, a veces, es simplemente una intuición, es decir, por acá. Y a veces me equivoco también”, señala.

En este sentido, afirma que a menudo uno termina aprendiendo mucho más de los fracasos y subraya cuál es su definición de éxito: “Lo más hermoso es dejar todo lo que uno puede hacer en el momento. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero cuando uno deja, cuando uno pone el corazón y el alma en un proyecto, ahí está el verdadero éxito”.

“Después no importa si te ven uno o cien, o te aplauden millones o no te aplaude nadie. Es decir, yo ya dejé lo que quería y lo puse al servicio de algo bueno”, reflexiona.

El camino de la aceptación

Gastón Pauls asegura que hoy disfruta de verse en pantalla, luego de pasar por momentos en que no podía escucharse o que criticaba constantemente su trabajo. “Hoy me respeto y hasta disfruto con lo que hice y con lo que hago. Estoy mucho más amigado con esa parte mía”, refiere.

En este sentido, afirma que esto es parte de un proceso de aceptación que también está vinculado a su lucha contra las adicciones.

“Los adictos somos personas hipersensibles. Una persona con depresión es una persona hipersensible a la que, a veces, le afecta tanto el mundo que se mete para adentro y no sabe cómo salir”, señala.

Añade que en la aceptación “de la oscuridad y de la luz, del frío y del calor, de lo dicho y no dicho está el gran secreto para decir ‘yo ya no sé si tengo ganas de meterme por donde entra el oxígeno una sustancia que de vida no tiene nada”.

Finalmente, indica que su charla está dirigida para “aquellos y aquellas que estén buscando vivir mejor” y remarca que no tiene una fórmula para garantizar la felicidad.

Subraya que su deseo es compartir un mensaje de esperanza: “Se puede salir del lugar de oscuridad en el que estás, se puede vivir una vida más libre, más limpia, se puede vivir sin ese vacío o aceptando que tenemos un vacío que no necesitamos llenar con sustancias y que puede ser llenado con otras cosas: con diálogo, con abrazos, con Dios, o como lo consideres”.

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