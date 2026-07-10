¿Qué ver en Netflix, HBO o Prime Video? Guía de estrenos para el finde

Esta semana trae el debut de una nueva versión anime de un influyente clásico de la ciencia ficción, el estreno en streaming de una de las sorpresas de la taquilla de este año, además de series y películas de distintos géneros y varios rincones del mundo.

Series

The Ghost in the Shell (Amazon Prime Video)

Una nueva adaptación animada del clásico manga de ciencia ficción del mismo nombre del autor Masamune Shirow, una obra de enorme influencia en la ciencia ficción moderna. La historia trascurre en Japón en el futuro cercano y sigue a una unidad de agentes cibernéticos que enfrenta amenazas de ciberseguridad y terrorismo. La serie es producida por Science Saru, el estudio detrás de exitosos animes como Devilman: Crybaby o Dandadan.

No tengo miedo (Netflix)

Una serie mexicana de suspenso que trascurre en 1986 y sigue a un niño que descubre que otro niño está prisionero, atrapado en un hoyo, cerca de su casa. Protagonizada por Luis Alberti, Fátima Molina y Humberto Busto.

La casa de la pradera (Netflix)

Una nueva adaptación televisiva de las novelas clásicas de la autora estadounidense Laura Ingalls Wilder. La historia trascurre en el siglo XIX y sigue a una familia que busca sobrevivir y prosperar en el aún salvaje Oeste de los Estados Unidos. Con Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Alice Halsey.

Trying (Apple TV)

Una nueva comedia británica en la que una pareja incapaz de tener hijos biológicos comienza un caótico proceso de adopción. Protagonizan Esther Smith, Rafe Spall e Imelda Staunton.

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Thunder 3 (Netflix)

Una serie animada japonesa que adapta el manga del mismo nombre de Yuki Ikeda. La historia sigue a tres estudiantes de secundaria que investigan la desaparición de la hermana menor de uno de ellos y acaban entrando a un mundo paralelo lleno de peligros.

Películas

El drama (Amazon Prime Video)

Llega a streaming tras su paso por cines esta comedia negra romántica sobre una joven pareja que está a punto de casarse, hasta que la revelación de un secreto sobre uno de ellos pone todo en peligro. Con Robert Pattinson y Zendaya, dirigida por Kristoffer Borgli.

Christy (HBO Max)

Un drama deportivo basado en la historia real de la boxeadora estadoundense Christy Martin, quien se convirtió en una de las pugilistas más famosas en EE.UU. durante la década de 1990. Protagonizada por Sydney Sweeney, Ben Foster y Merritt Wever bajo la dirección de David Michôd.

Hasta el final (Netflix)

Un drama francés que sigue la búsqueda desesperada que emprende una madre para encontrar un donante para una operación necesaria para salvar la vida de su hijo. Protagonizada y dirigida por Nawell Madani.

Ikka (Netflix)

Un thriller indio en el que un abogado se ve obligado a defender a un hombre culpable de un crimen para salvar la vida de su hija. Con Sunny Deol y Akshaye Khanna, dirigida por Siddhart P. Malhotra.