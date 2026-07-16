Estrenos en cines: llega ‘La Odisea’ de Christopher Nolan

Dos películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, pero el estreno de más alto perfil es sin duda La Odisea, lo nuevo del cineasta británico Christopher Nolan (Interestelar, Oppenheimer) y una de las películas más esperadas de todo el año.

Se trata de una adaptación del clásico literario griego del mismo nombre, que sigue a Odíseo, rey del reino griego de Ítaca, mientras guía a sus soldados en un peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, y en el camino se topa con dioses y seres fantásticos.

Matt Damon (El botín) protagoniza como Odíseo, encabezando un elenco protagónico que incluye también a Anne Hathaway (El diablo viste a la moda 2), Tom Holland (Spider-Man: Sin camino a casa) y Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: Día uno).

El elenco incluye también a Robert Pattinson (El drama), Samantha Morton (La ballena), Zendaya (El drama), Charlize Theron (Ápex), Benny Safdie (Oppenheimer), Jon Bernthal (Punisher: La última muerte) y John Leguizamo (Dear Killer Nannies), entre otros.

Cartelera: Horarios de ‘La Odisea’ en cines de Paraguay

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La Odisea es la primera película en ser filmada íntegramente en el formato de cinta IMAX de 70 milímetros. Con un presupuesto de 250 millones de dólares, es la película más costosa de toda la carrera de Nolan, que abarca también filmes como El origen (2010), Tenet (2020) o la trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale (2005-2012).

Es también la primera película de Nolan desde Oppenheimer (2023), con la que el cineasta británico se alzó con su primer premio Óscar a la mejor dirección.

Vuelve el terror de ‘Evil Dead’

El otro estreno de la semana es Evil Dead: En llamas, la nueva entrega de la icónica serie de filmes de terror sobrenatural Evil Dead, creada por el cineasta estadounidense Sam Raimi en la década de 1980.

En esta nueva entrega, una familia se reúne para un funeral, pero el reencuentro se convierte en una sangrienta pesadilla cuando fuerzas sobrenaturales comienzan a poseerlos uno tras otro.

Cartelera: Horarios de ‘Evil Dead: En llamas’ en cines de Paraguay

Protagonizan Souheila Yacoub (Duna: Parte 2), Tandi Wright (Pearl) y Hunter Doohan (Daredevil: Born Again). Dirige el cineasta francés Sébastien Vaniček.