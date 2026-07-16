Cine y TV
16 de julio de 2026 a la - 09:32

Evil Dead: En llamas

Una familia se reúne para un funeral, pero el reencuentro se convierte en una sangrienta pesadilla cuando fuerzas sobrenaturales comienzan a poseerlos uno tras otro.

Por ABC Color

Título original: Evil Dead Burn

Dirección: Sébastien Vaniček

Guion: Sébastien Vaniček y Florent Bernard

Elenco: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey, George Pullar

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 110 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 20:20 (doblada); 21:50; 22:50 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (doblada); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:35; 22:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:40 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:15 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 22:30 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 15:55; 21:20 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 20:50 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 20:50 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 15:55; 21:20 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30; 18:30; 20:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:30 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:30 (doblada).