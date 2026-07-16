Evil Dead: En llamas

Título original: Evil Dead Burn
Dirección: Sébastien Vaniček
Guion: Sébastien Vaniček y Florent Bernard
Elenco: Souheila Yacoub, Tandi Wright, Hunter Doohan, Luciane Buchanan, Erroll Shand, Maude Davey, George Pullar
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 110 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 20:20 (doblada); 21:50; 22:50 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (doblada); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:35; 22:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:15 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 22:30 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 15:55; 21:20 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 20:50 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 20:50 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 15:55; 21:20 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30; 18:30; 20:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:30 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:30 (doblada).