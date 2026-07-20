Marvel presenta el primer tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

Marvel Studios publicó hoy en línea el primer adelanto de su gran apuesta cinematográfica de este año: Avengers: Doomsday, en la que volverá a reunir a los héroes de sus numerosas películas y series de televisión en una sola gran aventura.

En esta nueva entrega del Universo Cinematográfico Marvel, los héroes de distintos universos paralelos – incluyendo a los Vengadores, los X-Men y los 4 Fantásticos - unen fuerzas para detener a una amenaza que podría destruir el multiverso: el poderoso Doctor Doom.

Robert Downey Jr., una de las principales caras del Universo Marvel por su interpretación de Iron Man, regresa en el papel de Doom. Además, el elenco volverá a contar con Chris Evans como el Capitán América, Chris Hemsworth como Thor y Paul Rudd como Ant-Man.

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Igualmente regresan Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn como los 4 Fantásticos, Anthony Mackie como Sam Wilson, el nuevo Capitán América; Simu Liu como Shang-Chi, Sebastian Stan como Bucky Barnes, Florence Pugh como Yelena Belova, Letitia Wright como Pantera Negra y Tom Hiddleston como Loki, entre muchos otros.

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La película marca también el regreso de los X-Men al cine con Patrick Stewart como el Profesor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Alan Cumming como Nightcrawler, Kelsey Grammer como Bestia, Channing Tatum como Gambito y Rebecca Romijn como Mystique.

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Los cineastas Joe y Anthony Russo, realizadores de las dos últimas entregas de Avengers – Infinity War (2018) y Endgame (2019) - vuelven a estar a cargo de la dirección en Doomsday.

¿Cuándo podremos ver ‘Avengers: Doomsday’ en Paraguay?

Avengers: Doomsday se estrenará en cines de Paraguay el 17 de diciembre.