El emotivo tráiler de “I Play Rocky” revela cómo Sylvester Stallone desafió a Hollywood para crear un mito

Amazon MGM Studios presentó el primer adelanto oficial de I Play Rocky, la película biográfica que retratará el detrás de escena de Rocky (1976) y la batalla de Sylvester Stallone por protagonizar la cinta que definió su carrera. El largometraje llegará de forma exclusiva a los cines en noviembre de este año.

El avance audiovisual muestra a un joven e incipiente Stallone enfrentándose al rechazo de la industria cinematográfica de Hollywood mientras defiende un guion que, con el tiempo, se convertiría en una de las mayores historias de superación del séptimo arte.

Anthony Ippolito: de Al Pacino a Sylvester Stallone

El actor Anthony Ippolito (The Offer) fue el elegido para encarnar a Stallone en sus años de juventud. Tras el lanzamiento del tráiler, usuarios en redes sociales destacaron la caracterización del protagonista, resaltando tanto su parecido físico como la recreación del particular tono de voz y forma de hablar del cineasta.

Ippolito asume así un nuevo reto biográfico tras haber interpretado previamente a Al Pacino en la serie The Offer.

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La batalla contra los grandes estudios

El eje central del filme radica en el conflicto que Stallone mantuvo con los productores de la época. A pesar de haber escrito el libreto sobre el boxeador de Filadelfia, las empresas cinematográficas dudaban de sus condiciones para el papel principal y buscaron incorporar a una estrella ya consolidada.

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El tráiler recrea las duras críticas que recibió el realizador debido a sus rasgos y sus capacidades de articulación actoral. Sin embargo, Stallone rechazó las ofertas económicas para vender el texto y defendió su derecho a protagonizarlo, bajo la premisa de mantener la fidelidad hacia su propia obra.

Elenco y producción de la biopic

La producción también retratará a las figuras clave que rodearon la creación del clásico de 1976. El reparto principal está conformado por:

Stephan James como Carl Weathers (quien interpretó a Apollo Creed).

AnnaSophia Robb como Sasha Czack (primera esposa de Stallone).

Matt Dillon como Frank Stallone Sr. (padre del actor).

El elenco se complementa con las actuaciones de Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass y Robert Morgan.

Aunque Sylvester Stallone no forma parte del equipo creativo ni de la producción de I Play Rocky, el actor manifestó públicamente su respaldo al proyecto y al trabajo de Ippolito mediante sus canales oficiales durante el rodaje.

El impacto histórico de Rocky

Rocky se estrenó originalmente en 1976 con la dirección de John G. Avildsen. Con un presupuesto inicial inferior al millón de dólares, la recaudación global de la película superó los 225 millones de dólares, convirtiéndose en un fenómeno comercial.

La obra obtuvo tres premios Óscar, entre ellos el de Mejor Película, y consolidó una franquicia que acumula seis producciones directas y tres derivados de la saga Creed, con ingresos globales estimados en 1.900 millones de dólares.