Cine y TV
23 de julio de 2026 a la - 09:21

El gran viaje

Flores de diente de león conscientes sobreviven una catástrofe nuclear en la Tierra y emprenden un peligroso viaje para asegurar la supervivencia de su especie.

Por ABC Color

Título original: Planètes

Dirección: Momoko Seto

Guion: Momoko Seto, Mariette Désert y Alain Layrac

Calificación: Apta para todo público

Duración: 76 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 12:20; 13:30; 15:40 (sin diálogos).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:35; 16:10.

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:10.

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:00; 17:30.

*Cine Plaza (Plaza City), 15:30.

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00.

*Cinemark (Shopping Lago), 13:20; 15:20.

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:40.