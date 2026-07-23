El gran viaje

Título original: Planètes
Dirección: Momoko Seto
Guion: Momoko Seto, Mariette Désert y Alain Layrac
Calificación: Apta para todo público
Duración: 76 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 12:20; 13:30; 15:40 (sin diálogos).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:35; 16:10.
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 15:10.
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:00; 17:30.
*Cine Plaza (Plaza City), 15:30.
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00.
*Cinemark (Shopping Lago), 13:20; 15:20.
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:40.