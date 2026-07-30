Cine y TV
30 de julio de 2026 a la - 09:00

Spider-Man regresa a cines de Paraguay con ‘Un nuevo día’

Tom Holland vuelve a ponerse el traje y la máscara del Hombre-Araña en ‘Spider-Man: Un nuevo día’, que se estrena hoy en cines de Paraguay.

Por ABC Color

El único estreno de este jueves en cines de Paraguay es una de las películas más anticipadas del año: Spider-Man: Un nuevo día, nueva película del icónico superhéroe de Marvel Comics, con Tom Holland repitiendo en el rol del justiciero neoyorquino.

Luego de los acontecimientos de la película anterior – Spider-Man: Sin camino a casa (2021) - Peter Parker ha sido olvidado por sus amigos y antiguos aliados, y se dedica a proteger en solitario a la ciudad de Nueva York. Pero en coincidencia con la llegada de una nueva amenaza a la ciudad, sus poderes comienzan a cambiar de forma impredecible.

Spider-Man un nuevo día película

Se trata de la cuarta película que Tom Holland protagoniza como Spider-Man, sin contar sus dos apariciones secundarias en Capitán América: Civil War (2016) o dos de las películas de Avengers (2018 y 2019).

Cartelera: Horarios de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en cines de Paraguay

Un nuevo capítulo de la saga Spider-Man

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Tom Holland es el tercer actor en interpretar a Peter Parker en el cine ‘live action’, luego de Tobey Maguire, quien protagonizó la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y estrenada entre 2002 y 2007; y Andrew Garfield, quien tuvo el rol titular en las dos entregas de El sorprendente Hombre-Araña (2012 y 2014).

Junto a Holland regresan de los filmes anteriores Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, e igualmente hacen apariciones otras figuras del Universo Cinematográfico Marvel como Mark Ruffalo como Hulk, Jon Bernthal como Punisher o Michael Mando como Escorpión.

Nuevas adiciones al elenco incluyen a Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance).

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La película es dirigida por Destin Daniel Cretton, quien ya tiene experiencia en el universo Marvel luego de haber dirigido Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021).

Lo próximo del Universo Marvel

Spider-Man: Un nuevo día es una de dos películas del Universo Cinematográfico Marvel que llegan a cines en 2026, precediendo a Avengers: Doomsday, que llegará a salas de Paraguay el 17 de diciembre.