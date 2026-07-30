Spider-Man regresa a cines de Paraguay con ‘Un nuevo día’

El único estreno de este jueves en cines de Paraguay es una de las películas más anticipadas del año: Spider-Man: Un nuevo día, nueva película del icónico superhéroe de Marvel Comics, con Tom Holland repitiendo en el rol del justiciero neoyorquino.

Luego de los acontecimientos de la película anterior – Spider-Man: Sin camino a casa (2021) - Peter Parker ha sido olvidado por sus amigos y antiguos aliados, y se dedica a proteger en solitario a la ciudad de Nueva York. Pero en coincidencia con la llegada de una nueva amenaza a la ciudad, sus poderes comienzan a cambiar de forma impredecible.

Se trata de la cuarta película que Tom Holland protagoniza como Spider-Man, sin contar sus dos apariciones secundarias en Capitán América: Civil War (2016) o dos de las películas de Avengers (2018 y 2019).

Cartelera: Horarios de ‘Spider-Man: Un nuevo día’ en cines de Paraguay

Un nuevo capítulo de la saga Spider-Man

Tom Holland es el tercer actor en interpretar a Peter Parker en el cine ‘live action’, luego de Tobey Maguire, quien protagonizó la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y estrenada entre 2002 y 2007; y Andrew Garfield, quien tuvo el rol titular en las dos entregas de El sorprendente Hombre-Araña (2012 y 2014).

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Junto a Holland regresan de los filmes anteriores Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, e igualmente hacen apariciones otras figuras del Universo Cinematográfico Marvel como Mark Ruffalo como Hulk, Jon Bernthal como Punisher o Michael Mando como Escorpión.

Nuevas adiciones al elenco incluyen a Sadie Sink (Stranger Things) y Tramell Tillman (Severance).

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton, quien ya tiene experiencia en el universo Marvel luego de haber dirigido Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021).

Lo próximo del Universo Marvel

Spider-Man: Un nuevo día es una de dos películas del Universo Cinematográfico Marvel que llegan a cines en 2026, precediendo a Avengers: Doomsday, que llegará a salas de Paraguay el 17 de diciembre.