Spider-Man: Un nuevo día

Título original: Spider-Man: Brand New Day
Dirección: Destin Daniel Cretton
Guion: Chris McKenna y Erik Sommers
Elenco: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando, Mark Ruffalo, Marvin Jones III
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 145 minutos
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3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 18:10; 19:40 (doblada); 14:50; 15:50; 19:10; 21:30 (subtitulada). XD, 15:20 (doblada); 18:40; 22:00 (subtitulada). D-Box, 13:00; 15:20; 19:40 (doblada); 18:40; 22:00 (subtitulada). Premier, 18:10 (doblada); 14:50; 15:50; 19:10; 21:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 14:20; 18:40; 20:00; 20:50 (doblada); 13:00; 15:50; 17:10; 21:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 13:30; 15:15; 16:15; 18:00; 20:45; 21:45 (doblada); 19:00 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:45; 15:40; 17:10; 18:40; 20:00; 21:30 (doblada); 22:40 (subtitulada). Solo domingo, 10:50 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:30; 14:40; 17:30; 18:50; 20:20; 21:40 (doblada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:45; 13:45; 15:30; 16:30; 18:15; 19:15; 22:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20; 14:40; 16:10; 17:30; 19:00; 20:20 (en español); 21:30 (subtitulada). Solo domingo, 11:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 14:20; 15:50; 17:10; 17:40; 18:00; 18:40; 20:00; 20:30; 21:00; 22:50 (en español); 20:50; 21:30 (subtitulada). 4D, 13:15; 16:05; 18:55 (en español); 21:45 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 14:40; 16:00; 17:30; 18:50; 20:20; 21:40 (en español). Solo domingo, 11:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:15; 18:00; 20:45 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 14:40; 16:00; 17:30; 18:50; 20:20; 21:40 (en español). Solo domingo, 11:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:10; 14:40; 16:00; 17:30; 18:50; 20:20; 21:40 (en español). Solo domingo, 11:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:45; 18:30; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 17:30; 20:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 15:20; 18:30; 21:40 (doblada). XD, 17:50 (doblada); 21:00 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:45; 15:40; 17:10; 18:40; 20:00; 21:30 (doblada); 22:40 (subtitulada). Solo domingo, 10:50 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 14:40; 16:00; 17:30; 18:50; 20:20; 21:40 (doblado). Solo domingo, 11:00 (doblada).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:20; 22:15; 23:00 (doblada); 16:20; 17:40; 18:25; 21:00; 22:30 (subtitulada). D-Box, 23:00 (doblada); 16:20 (subtitulada). Premier, 14:20 (doblada); 17:40; 21:00; 22:30 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:30; 16:15; 19:00; 21:45 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 15:00; 16:15; 17:35; 19:00; 20:20; 21:00; 21:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:00; 15:30; 16:00; 17:45; 18:15; 18:45; 20:30; 21:00; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 15:45; 20:45 (doblada); 18:30; 21:15 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:00; 16:10; 22:30 (doblada); 19:20; 22:00 (subtitulada). XD, 14:40 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 15:45; 18:00; 18:30; 20:00; 21:15 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:10; 21:50 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 14:00; 17:00; 20:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).