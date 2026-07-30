Todo lo que hay que saber antes de reencontrarse con Spider-Man en pantalla grande

El borrón y cuenta nueva de Doctor Strange

Para entender dónde está parado Peter Parker (Tom Holland) hoy, hay que viajar al dramático final de “No Way Home” (se vienen spoilers si no viste esa película). Para cerrar las grietas del multiverso y evitar una catástrofe masiva, Doctor Strange tuvo que lanzar un hechizo extremo: hacer que el mundo entero olvidara quién es Peter Parker.

Lea más: Spider-Man regresa a cines de Paraguay con ‘Un nuevo día’

Como consecuencia directa, sus mejores amigos, MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), no tienen ningún recuerdo de él. El planeta entero sabe que Spider-Man existe y salvó al mundo, pero Peter quedó completamente solo y sin un solo vínculo en su vida.

De la alta tecnología al héroe de barrio

Ya no hay nada de los trajes espaciales y los drones de última generación que le dejó Tony Stark. La vida de Peter cambió de golpe y ahora le toca enfrentar la adultez joven en soledad.

Hoy vive de forma independiente en un pequeño departamento alquilado en Nueva York. Volvió a sus raíces con un traje clásico hecho a mano y se enfoca al cien por cien en proteger a la gente común como el héroe callejero que siempre fue.

La pista alienígena: ¿Qué pasó con el simbionte?

En la escena poscréditos de “No Way Home” quedó picando un detalle fundamental. Cuando Eddie Brock regresó a su universo, dejó olvidado en la barra de un bar un pequeño fragmento vivo del simbionte de Venom.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese cabo suelto alimenta una de las mayores expectativas del público. Con Peter Parker atravesando un momento de soledad absoluta, la posible aparición del traje negro o de la sustancia alienígena abre la puerta a un giro muy oscuro e interesante para su futuro.

Caras conocidas, alianzas y nuevas amenazas

A pesar de querer mantener la distancia con MJ y Ned para protegerlos, las calles de Nueva York vuelven a juntar sus caminos. Pero no estará solo en la ciudad, ya que la historia lo llevará a interactuar con figuras de peso pesado como Frank Castle (The Punisher) y Bruce Banner (Hulk), interpretados por Jon Bernthal y Mark Ruffalo respectivamente.

Por si fuera poco, la tranquilidad de los barrios neoyorquinos se ve amenazada por nuevos villanos. Entre las caras peligrosas que rondan por las sombras destaca Mac Gargan, listo para causar estragos como el Escorpión.

El gran misterio: ¿A quién interpreta Sadie Sink?

El fichaje de la estrella de Stranger Things tiene a las redes sociales al rojo vivo. Marvel logró guardar bajo siete llaves cuál será su papel exacto, lo que desató una ola de especulaciones entre los fanáticos sobre cómo encajará en esta nueva etapa de Peter.

La gran intriga es si llegará para ocupar el vacío sentimental que dejó MJ o si su presencia es la excusa perfecta para empezar a insertar al elemento mutante en la vida de Peter Parker.

Entre la comunidad fanática suena con muchísima fuerza la idea de que ponga cara a una joven Jean Grey, lo que convertiría a esta película en el puente ideal para empezar a meter a los X-Men en el radar de Mavel.