¿Qué ver en Netflix o Prime Video? Guía de estrenos de streaming para maratonear

Esta semana llegan a plataformas de streaming uno de los grandes éxitos de taquilla del cine de este año, un estremecedor thriller de supervivencia, series de drama de distintos puntos de Latinoamérica, los nuevos episodios de una aclamada serie animada de Batman y muchas otras novedades.

Películas

La boca del diablo (Amazon Prime Video)

Un thriller de supervivencia en el que un grupo de universitarios estadounidenses viaja a Tailandia y quedan atrapados en un sistema de cuevas submarinas, donde son acechados por un voraz tiburón. Protagonizada por Kathryn Newton, Lana Condor y Nico Hiraga, dirigida por Jeff Wadlow.

El diablo viste a la moda 2 (Disney+)

Luego de su exitoso paso por cines llegó a streaming la secuela de la clásica comedia de 2006 El diablo viste a la moda. Andy Sachs regresa a la revista Runway 20 años cuando su antigua jefa, Miranda Prestley, le pide ayuda para asegurar la supervivencia de su imperio editorial en el mundo moderno. Con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, dirigida por David Frankel.

Un comeback salvaje (Netflix)

Una comedia coreana en la que los integrantes de un grupo de k-pop de la década de 1990 que se disolvió por un escándalo deciden reunirse en la actualidad y volver juntos a los escenarios. Protagonizan Gang Dong-won, Eom Tae-gu y Park Ji-hyun bajo la dirección de Son Jae-gon.

Series

Proyecto final (Netflix)

Una serie mexicana de suspenso que gira en torno a una serie de intrigas entre los alumnos de una prestigiosa escuela universitaria. Protagonizada por Daniela Martínez Caballero y Tristán Maze.

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Furioso (Netflix)

Un drama brasileño sobre un joven que es hallado casi muerto y sin memoria por un entrenador de artes marciales mixtas, quien lo acoge y entrena. Mientras se adentra en el mundo del deporte, el joven busca pistas sobre su pasado. Con Vinicius Neri, Fábio Lago y Alice Carvalho.

Bomba en el Pan Am 103 (Netflix)

Una miniserie británica de suspenso basada en hechos reales que dramatiza la investigación de un atentado con bomba que derribó un avión de pasajeros y mató a sus 270 pasajeros sobre Escocia en diciembre de 1988. Protagonizan Connor Swindells, Patrick J. Adams y Lauren Lyle.

Furia (Disney+)

Un thriller policial estadounidense en el que una atormentada agente del FBI sigue la pista de una elusiva asesina serial. Con Emmy Rossum, Lola Petticrew y Scoot McNairy.

El presidente Curtis (HBO Max)

Un ‘spin-off’ de la popular serie animada estadounidense Rick y Morty que sigue al presidente de los Estados Unidos, Andre Curtis, mientras su gobierno intenta lidiar con las catástrofes que causa el científico Rick Sanchez.

Batman: El enmascarado, temporada 2 (Amazon Prime Video)

Nuevos episodios de esta serie animada basada en Batman, de DC Comics, que trascurre en una versión de Ciudad Gótica de la década de 1940 y sigue al justiciero enmascarado Bruce Wayne mientras intenta luchar contra el crimen.

La familia Proud: Mayor y mejor, temporada 4 (Disney+)

Una nueva temporada de esta serie secuela del clásico de Disney Channel La familia Proud, que sigue a Penny Proud y a su familia mientras intentan navegar las complicaciones de la vida moderna.