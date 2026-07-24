¿Soy Luna o un spin-off de Big Bang Theory?: Qué ver en el finde

Esta semana trae a plataformas de streaming el estreno de una de las series más icónicas de Disney Channel, un ‘spin-off’ the The Big Bang Theory, películas originales de comedia y suspenso, y muchas otras novedades.

Series

Soy Luna: Volver a rodar (Disney+)

Una continuación de la serie juvenil mexicana Soy Luna. Después de haber sufrido un accidente que la alejó de las pistas de patinaje, Luna regresa a sus raíces y decide volver a ponerse los patines. Protagonizada por Karol Sevilla, Michael Ronda y Ruggero Pasquarelli.

Stuart no logra salvar el Universo (HBO Max)

Un ‘spin-off’ de la popular serie estadounidense de comedia The Big Bang Theory que sigue a Stuart, el dueño de la tienda de cómics, mientras se embarca en una misión a través del multiverso para proteger la realidad luego de que un artefacto creado por Sheldon y Leonard se sale de control. Con Kevin Sussman, Lauren Lapkus y Brian Posehn.

El otro padre (Netflix)

Una serie mexicana de drama que en la que una médica busca desesperadamente un donante de riñón para salvar a su hija, pero en el proceso descubre un secreto que amenaza con destruir a su familia. Protagonizan Silvia Navarro, Manolo Cardona y Paola Núñez.

Los reyes de la colina, temporada 15 (Disney+)

Nuevos episodios de la emblemática serie animada estadounidense sobre las distintas desventuras de la familia Hill y sus vecinos en Arlen, Texas.

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Nueva vida en Ranson Canyon, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie estadounidense de drama romántico sobre las turbulentas relaciones entre tres familias ganaderas en los campos de Texas. Protagonizada por Josh Duhamel y Minka Kelly.

GIGN (Netflix)

Una serie de acción que sigue a un agente de las fuerzas de élite de la Policía francesa mientras investiga un devastador ataque a su unidad. Con Tomer Sisley, Guillaume Gouix y Tristan Zanchi.

Películas

72 horas (Netflix)

Una comedia estadounidense en la que un ejecutivo cuarentón es incluido por accidente en un chat de veinteañeros que planean una alocada despedida de solteros, y acaba sumándose al plan. Protagonizan Kevin Hart, Marcello Hernández y Teyana Taylor bajo la dirección de Tim Story.

The Dink (Apple TV)

Una comedia deportiva estadounidense en la que un exitoso tenista en horas bajas se une a su padre en una insólita cruzada contra el nuevo deporte de moda, el pickleball, pero acaba atraído a esa nueva disciplina. Con Jake Johnson, Mary Steenburgen y Ed Harris, dirigida por Josh Greenbaum.

Elize: Sombras de una mujer (Netflix)

Un drama brasileño de suspenso en el que una antigua escort ve su matrimonio en peligro debido a una infidelidad de su esposo. Protagonizada por Lorena Comparato y Henrique Kimura, dirigida por Vellas.

Los creyentes (Netflix)

Un thriller español sobre una mujer que regresa a su pueblo natal tras la muerte de su madre y comienza a sospechar que su padre puede haber sido el culpable. Con José Coronado y Stéphanie Magnin, dirigida por Roger Gual.

El cobrador de deudas (Netflix)

Un thriller tailandés de acción en el que un ex mafioso, atormentado por la culpa de sus crímenes, vuelve a adentrarse en el submundo criminal para proteger a unas víctimas de una organización criminal. Protagonizan Nadech Kugimiya y Daou Pittaya Saechua y dirige Surapong Ploesang.

Te quiero desde siempre (Netflix)

Una comedia romántica kuwaití en la que una mujer entra en crisis cuando descubre que su mejor amigo, por quien tiene sentimientos románticos, se ha comprometido para casarse. Con Nour Al Ghandour y Ali Kakuli, dirigida por Elie Semaan.