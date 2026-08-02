“Narciso” conquista un nuevo premio en el festival brasileño Bonito Cinesur 2026

La película paraguaya “Narciso” se alzó este sábado con el premio al Mejor Largometraje Sudamericano de la cuarta edición del Festival Bonito Cinesur 2026, donde formó parte de la muestra competitiva del festival junto a otras cinco producciones de Argentina, Brasil, Venezuela/Colombia y Perú.

El reconocimiento a esta producción, que está libremente inspirada en la novela homónima de Guido Rodríguez Alcalá y basada en hechos reales, vino de la mano de un jurado conformado por la directora y guionista brasileña Dandara Ferreira, el actor paraguayo Celso Franco y la productora y gestora cultural chilena Gabriela Sandoval.

El actor Diro Romero, protagonista de “Narciso”, acompañó el paso de la película por el festival y recibió el Trofeo Pantanal en el marco del acto de cierre del festival.

“Me late fuerte el corazón ahora mismo, pero voy a tratar de agradecer a todos. Realmente me llevo una experiencia increíble de este festival, agradezco este espacio no solamente para ¿Quién mató a Narciso?, sino para cada una de las películas que se presentaron en esta categoría, cada una tiene una potencia muy fuerte“, indicó Romero.

Agregó que “definitivamente con esto se confirma que las historias que tenemos en Sudamérica para contar, tenemos muchísimo por contar” y que buscarán colaborar entre todos los que participaron del festival “para seguir contando nuestras historias”.

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“Tenemos que juntarnos a hacer ese bloque y este es un espacio muy importante para que ese bloque empiece a consolidarse y a solidificarse. Muchas gracias Bonito por el recibimiento, me llevo muy buenos recuerdos, muchos amigos, con los que estoy seguro que nos vamos a encontrar mucho más gracias al cine”, remarcó el actor.

Finalmente agradeció el reconocimiento señalando: “por la libertad, por la democracia, la dictadura nunca más, ¿Quién mató a Narciso? para todos".

La película, cuyo reparto está integrado además por Manuel Cuenca, Margarita Irún, Natalia Cálcena y Belén Vierci; está ambientado en 1959 y sigue a Narciso, un animador radial que trae el rock and roll a Asunción, tras pasar un tiempo en Buenos Aires.

Mientras un régimen militar comienza a instalarse, Narciso se convierte en un símbolo de libertad y misteriosamente es encontrado sin vida.

Competencia y estreno en España

Tras haber conquistado el premio Fipresci de la crítica durante su estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín, “Narciso” llegará en septiembre a la competencia Horizontes Latinos del Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará en España.

Luego del festival, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre, “Narciso” también llegará a las salas de cine de España. El estreno del segundo largometraje de Marcelo Martinessi está previsto para el 2 de octubre.