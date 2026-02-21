“Narciso” se alza con el premio Fipresci en la Berlinale

La película paraguaya “Narciso” se alzó hoy con el premio Fipresci, tras celebrar el martes su estreno mundial en la sección panorama del Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania, más conocido como Berlinale.

El director Marcelo Martinessi, que llevó adelante esta película inspirada en las investigaciones de Guido Rodríguez Alcalá para su novela “Narciso”, subió al escenario acompañado por el productor Sebastián Peña Escobar, la productora asociada y actriz Belén Vierci, además de los actores Diro Romero y Aníbal Ortiz.

El representante del jurado de Fipresci, Juan Carlos Lemus, señaló que “Narciso” es una película “que no explica el autoritarismo, pero que lo hace escuchable y respirable a través de la radio, en los interiores, de una ciudad alterna”.

Agregó que “la gramática de este paranoico thriller convierte a la cultura, a lo que se transmite, a lo que se escucha, en un campo de batalla donde el deseo, el prestigio y el miedo silenciosamente reorganizan la vida pública”.

Martinessi agradeció primeramente a Peña Escobar, que durante más de 5 años organizó “seis monedas y siete países” para esta coproducción.

“Gracias por este premio. Esta película es paraguaya, es memoria, es arte, pero sobre todo es política”, expresó el cineasta, que regresó este año al festival tras su exitoso debut con “Las Herederas” en 2018.

“Quiero agradecer a la Berlinale por ofrecer este espacio privilegiado para compartirlo con ustedes y dar mi profunda gratitud a la crítica internacional por reconocer que el cine no puede estar apartado de lo que nos pasa, por tender puentes que urgentemente necesitamos hoy entre las historias que contamos y aquellos que la reciben, por ayudarnos a cuestionar y repensar nuestro trabajo”, añadió.

Martinessi también expresó que proviene de un país “en el que su larga historia de autoritarismo fuerza a las generaciones a permanecer en silencio”. “Nuestra película ‘Narciso’ habita en ese tiempo oscuro y difícil, respira su miedo. No es solamente una película histórica, es memoria proyectada hacia el futuro”, expresó.

En este sentido, agregó que en el mundo de hoy “amenazas reales emergen alrededor del mundo, proyectos políticos testarudamente intentan arrastrarnos hacia atrás”, por lo que “necesitamos más películas, pero por sobre todo necesitamos más coraje”.

Martinessi agradeció a todo su equipo, a los coproductores y todos los que hicieron posible esta película. “Quiero agradecerles por su fuerza, fe y su feroz persistencia, por caminar juntos hasta el final en esta travesía inmensamente difícil”, acotó.

El cineasta señaló además que esto recién comienza y que el desafío es ahora mostrar y defender la película en Paraguay, con la esperanza de regresar pronto al festival “con nuevas historias para compartir, cuestionar e imaginar con ustedes”.

“Gracias a cada persona, a cada fondo y a cada institución que nos ayudó a estar acá”, agregó Martinessi, destacando también a los responsables de la Berlinale y a todos los que ayudaron a esta película. “Esta es una gran plataforma para nosotros, también para presentar la película en nuestro país”, concluyó.

Este es el segundo año consecutivo en el que una película paraguaya obtiene el premio Fipresci de la sección Panorama de la Berlinale, que el año pasado quedó en manos del documental “Bajo las banderas, el sol”, de Juanjo Pereira.