Natalia Fuster asume la dirección ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)

Natalia Fuster asumió hoy la dirección ejecutiva del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) en reemplazo de Christian Gayoso, quien estuvo al frente de la institución desde su creación en el año 2021.

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La ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, eligió a Fuster de la terna resultante tras el concurso que llevó a cabo el Consejo Nacional del Audiovisual Paraguayo y hoy estuvo al frente del acto desarrollado en el Espacio Cultural Staudt.

“Siempre es desafiante estar en la etapa de ese espacio que está despertando, que tiene gran fuerza y que necesita aún más ese impulso institucional y del sector audiovisual”, señaló Ortiz haciendo referencia al INAP.

La ministra de la SNC subrayó el potencial del cine paraguayo y la necesidad que el sector “pise fuerte en políticas públicas”, al tiempo de desear a Fuster éxitos en su gestión.

Christian Gayoso, el ahora ex director ejecutivo del INAP, realizó un balance de su gestión señalando los esfuerzos realizados para el fortalecimiento del financiamiento, la democratización del acceso mediante proyectos para comunidades indígenas, la promoción de la formación audiovisual y la cooperación internacional.

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“Asumo la dirección ejecutiva con profunda emoción y responsabilidad cívica”, afirmó Fuster. Al mismo tiempo, afirmó que se compromete “a dar continuidad y acelerar el desarrollo de una industria audiovisual paraguaya institucionalizada, transparente y competitiva internacionalmente, junto con todo el sector y la ciudadanía”.

El Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) es una institución creada a partir de la Ley N° 6106 “De Fomento al Audiovisual”. Está liderada por un director ejecutivo que, a su vez, preside el Consejo Nacional del Audiovisual, del cual forman parte representantes de varias instituciones públicas y gremios del sector audiovisual.

De acuerdo con la legislación, entre las responsabilidades del director ejecutivo están: elaborar el presupuesto, el plan estratégico y operativo anual, gestionar los recursos de fuentes nacionales e internacionales para el INAP y establecer cooperaciones que beneficien el desarrollo del audiovisual nacional.

Nuevas modalidades de financiamiento en el INAP

Días pasados, la institución aprobó la actualización del Proyecto de Difusión del Cine y el Audiovisual Paraguayo (Prodicap), incorporando nuevas modalidades de financiamiento, un catálogo institucional y protocolos de protección del acervo audiovisual.

En cuanto a estas nuevas modalidades de financiamiento, el INAP informó que contemplarán apoyos para Salas Alternativas y Cineclub (hasta 24 salarios mínimos), Cine Itinerante y Festivales, (hasta 40 salarios mínimos) y Congresos y Medios Digitales (hasta 10 salarios mínimos).

Todas estas modalidades “exigirán un cofinanciamiento mínimo del 50% del monto solicitado y deben garantizar la gratuidad de las actividades para los beneficiarios finales”, según detalló el INAP a través de un comunicado.