“Timoteo” llega este jueves a los cines: “Hacemos esta película para la gente”, afirma su director

“Estamos muy expectantes de qué va a decir la gente, si se va a reír o se va a apropiar de la película”, afirmó el director Osvaldo Ortiz Faiman, luego de una proyección especial de “Timoteo, el loro que se volvió santo” para la prensa y algunos integrantes del reparto.

El cineasta afirmó que hicieron esta película “para que la gente disfrute”, remarcando que esta producción marca el regreso de la comedia en la lista de estrenos nacionales, luego de lo que fue “Orsai” (2019).

Amada Gómez, Katty Pacuá y Olga Vallejos conforman el trío protagónico de esta historia. La trama sigue a Porota (Gómez) y Nena (Pacuá), dos vecinas que se ven envueltas en un lío cuando el perro de una de ellas aparece en la casa con el loro muerto de Chiquita (Vallejos), otra vecina.

Tratando de ocultar este “crimen”, las vecinas desatan sin pensarlo una serie de sucesos que convierten al loro Timoteo en una figura venerada mucho más allá del barrio. Estos sucesos se dan en medio de una disputa por la presidencia de la comisión vecinal.

Faiman, que en 2013 estrenó el cortometraje “Y al tercer día”, afirmó que el personaje de la abuela ya estuvo presente en el guion desde un principio, ya que él y su esposa Tania Simbrón, diseñadora de vestuario y productora de la película, fueron criados por sus abuelas.

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El cineasta afirmó que apunta a retratar en esta película ese sentido de comunidad de los barrios, ya que hay algunas costumbres que se están perdiendo. En este sentido, también busca reivindicar la experiencia comunitaria de ver cine en las salas de cine.

Recordó además que hay gente que les hizo notar la cantidad de perros y gatos que aparecen en la película. Afirmó que eso no fue algo pensado, pero que a la hora de la edición notaron este detalle muy presente en los barrios de Asunción.

Amada Gómez y la felicidad de escuchar la reacción de la gente

La actriz Amada Gómez expresó su felicidad tras la proyección, al escuchar la reacción de la gente. “Quiere decir que está gustando, que les gustó”, indicó.

Gómez señaló que cuando su hija vio el avance de la película le dijo que su personaje de Porota era idéntico a ella. “Me sirvieron ese personaje porque nosotras, en nuestra época, así más o menos vivíamos todos. En familia, los vecinos, las amigas”, detalló.

Remarcó que “Timoteo, el loro que se volvió santo” es una película para todo público y que fue hecha con mucho amor.

“Yo creo que todos esos personajes existen y tienen que volver, que es algo muy difícil en este momento por muchas cosas, por el peligro. Eso de salir a la calle, sentarse, tomar tereré, conversar con la vecina, con los vecinos ¡Qué lindo sería que vuelva eso alguna vez!“, indicó.

“Hago de vieja, pero no me siento vieja”, afirmó la actriz y se mostró muy agradecida por haber podido protagonizar esta película. Afirmó que la única película que hizo de joven fue “Cerro Corá”.

“Yo estoy feliz con esta oportunidad porque están haciendo, escribiendo para personas como nosotros. Eso es para mí bellísimo y agradecemos mucho de que todavía nos llamen y que tengamos que actuar”, agregó.

Finalmente invitó al público a asistir a las salas, señalando que el cine en general necesita apoyo. “Necesitamos que la gente, como antes, asista otra vez con toda la familia (...) ¡Qué vuelva la gente al cine!“, expresó.