Cine de Barrio pone en marcha el ciclo de películas “Misiones en foco” junto a dos nuevos talleres

Cuatro películas de directores de Misiones, Argentina, se podrán ver en Cine de Barrio (Defensa Nacional 737 e/ Washington y Perú), a partir de este sábado 5 de septiembre. El ciclo se denomina “Misiones en foco” y cada proyección estará acompañada por un conversatorio con su director o directora.

“Mitra, apaga la luz para poder ver” será la película que abrirá este ciclo y se proyectará este sábado a las 17:30, con acceso libre y gratuito.

El largometraje, dirigido por Diego Bellocchio, presenta a Lucía, una psicóloga de una línea de asistencia a víctimas de violencia, que es atacada en una noche de tormenta. Obsesionada con descubrir a su agresor, se sumerge en un espiral de sombras vinculado a un adorador de Mitra, una deidad pagana.

El sábado 12 de septiembre, a las 18:00, se proyectará “Y la intensa lluvia”, de Guillermo Rovira. La trama sigue a Sol y Naty, dos amigas que no se ven desde hace tiempo y se encuentran para realizar un ritual de toma de Ayahuasca. En el viaje se despiertan viejas emociones sin resolver entre ambas.

“Por tu bien”, de Axel Monsú, se exhibirá el sábado 19 de septiembre a las 18:00. La película presenta a Zulma, una joven adolescente que crece en una comunidad aislada en la selva, regida por el miedo y tradiciones opresivas, hasta que se ve obligada a tomar el control de su propia vida y luchar por su libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalizando el ciclo, el sábado 26 de septiembre a las 18:00 se proyectará la película “Niña perro”, de Verónica Gentili.

La trama sigue a Candelaria, una adolescente misionera, enfrenta los mandatos de su padre autoritario evocando a un personaje imaginario, Niña Perro, que le da las fuerzas para luchar por su libertad.

Seminarios sobre Cine y Pensamiento, con Juana Miranda y Raúl Acevedo

También este sábado 5, el espacio Cine de Barrio pondrá en marcha el seminario “Cine y Pensamiento: La imagen-movimiento de Gilles Deleuze”, dictado por Juana Miranda González.

El primer encuentro será a las 15:00 y, el segundo módulo, se desarrollará el próximo sábado 12, en el mismo horario.

“Este seminario propone un recorrido por las principales nociones de La imagen-movimiento de Gilles Deleuze para preguntar y problematizar el cine como pensamiento, lenguaje y posibilidad de conocimiento”, detallaron desde el espacio cultural.

El segundo seminario será “Cine y Pensamiento: Jacques Rancière y Slavoj Zizek”, a cargo de Raúl Acevedo. Los encuentros serán los sábados 19 y 26 de septiembre a las 15:00.

Este seminario abordará dos perspectivas filosóficas contemporáneas que permiten pensar el cine más allá de la simple ilustración de conceptos.

La entrada a ambos seminarios será libre y gratuita hasta llenar aforo.