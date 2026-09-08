Cine y TV
08 de septiembre de 2026 a la - 08:00

Ofrecen residencia de creación y charlas virtuales sobre cine analógico

Niño inclinado sobre mesa iluminada manipulando cinta de película, con rollos apilados a su alrededor.
Una persona trabaja con materiales en formato Super 8mm.Gentileza

El Laboratorio de Experimentaciones Analógicas (LEXA) prepara la residencia de creación “Yvyra” y el ciclo de charlas virtuales “La Semana Súper 8″. En esta nota te contamos de qué se trata cada una y cómo participar.

Por ABC Color

Dos espacios de formación gratuita acerca del cine analógico ofrecerá el LEXA, coordinado por Joaquín Pedretti y Dave Walls. Estas actividades cuentan con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el Instituto Cultural Paraguayo -Alemán - Goethe-Zentrum (ICPA-GZ) y Piscucha Film Lab.

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La Semana del Súper 8 será un ciclo de charlas online que se llevará a cabo del 15 al 24 de septiembre y estará dirigido a todas las personas interesadas en dicho formato.

Los facilitadores de este ciclo de charlas serán:

  • Pablo Marín (Argentina-España)
  • Paulo Pécora (Argentina)
  • Duo Strangloscope (Brasil)
  • Daniela Cugliandolo (Argentina- España)

Residencia Yvyra, un espacio de creación de cortometrajes

En tanto, Yvyrá será un espacio de creación y producción audiovisual en torno a los árboles. El objetivo de esta residencia será la creación de cinco cortometrajes en formato súper 8mm.

Joaquín Pedretti, Dave Walls y el sonidista Martín de Lemos serán los facilitadores de esta residencia que se desarrollará durante 8 semanas, en formato híbrido, entre Asunción y Altos, departamento de Cordillera.

Una mujer con cabello rizado y camiseta gris mira a la cámara, mientras otra, con sombrero gris, toma fotos con su cámara.
La residencia Yvyrá trabajará en la creación de cortometrajes en formato analógico.

Las postulaciones para la residencia Yvyrá se recibirán hasta el 21 de septiembre. La convocatoria está dirigida para estudiantes avanzados y/o profesionales del audiovisual, cine, sonido, artes interdisciplinarias, escénicas.

Un pre requisito para los postulantes a la residencia es participar de las charlas de la Semana Super 8.

Los interesados en participar de las charlas o postular a la residencia pueden hacerlo a través del enlace linktr.ee/lexalabpy.