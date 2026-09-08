Ofrecen residencia de creación y charlas virtuales sobre cine analógico

Dos espacios de formación gratuita acerca del cine analógico ofrecerá el LEXA, coordinado por Joaquín Pedretti y Dave Walls. Estas actividades cuentan con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el Instituto Cultural Paraguayo -Alemán - Goethe-Zentrum (ICPA-GZ) y Piscucha Film Lab.

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La Semana del Súper 8 será un ciclo de charlas online que se llevará a cabo del 15 al 24 de septiembre y estará dirigido a todas las personas interesadas en dicho formato.

Los facilitadores de este ciclo de charlas serán:

Pablo Marín (Argentina-España)

Paulo Pécora (Argentina)

Duo Strangloscope (Brasil)

Daniela Cugliandolo (Argentina- España)

Residencia Yvyra, un espacio de creación de cortometrajes

En tanto, Yvyrá será un espacio de creación y producción audiovisual en torno a los árboles. El objetivo de esta residencia será la creación de cinco cortometrajes en formato súper 8mm.

Joaquín Pedretti, Dave Walls y el sonidista Martín de Lemos serán los facilitadores de esta residencia que se desarrollará durante 8 semanas, en formato híbrido, entre Asunción y Altos, departamento de Cordillera.

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Las postulaciones para la residencia Yvyrá se recibirán hasta el 21 de septiembre. La convocatoria está dirigida para estudiantes avanzados y/o profesionales del audiovisual, cine, sonido, artes interdisciplinarias, escénicas.

Un pre requisito para los postulantes a la residencia es participar de las charlas de la Semana Super 8.

Los interesados en participar de las charlas o postular a la residencia pueden hacerlo a través del enlace linktr.ee/lexalabpy.