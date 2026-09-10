Cine y TV
10 de septiembre de 2026 a la - 08:57

El árbol mágico

Un trío de niños que se mudan al campo con sus padres y descubren un acceso a varios mundos mágicos a través de un árbol misterioso.

Por ABC Color

Título original: The Magic Faraway Tree

Dirección: Ben Gregor

Guion: Simon Farnaby (basado en una novela de Enid Blyton)

Elenco: Andrew Garfield, Claire Foy, Delilah Bennett-Cardy, Phoenix Laroche, Billie Gadsdon, Nicola Coughlan, Nonso Anozie, Jennifer Saunders, Rebecca Ferguson, Jessica Gunning

Calificación: Apta para todo público

Duración: 110 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 15:20; 20:20 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:10 (doblada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:25; 20:20 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:00; 19:30 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 17:45 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 17:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 14:00; 16:30 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 13:20 (doblada).