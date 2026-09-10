Hechizo de amor: La magia continúa

Título original: Practical Magic 2
Dirección: Susanne Bier
Guion: Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel
Elenco: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Dianne Wiest, Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 110 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 16:00 (doblada); 19:00; 22:10 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:00 (doblada); 13:00; 15:30; 20:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:30; 16:00; 21:00 (doblada); 18:30 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 18:00; 22:30 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:50; 19:00 (doblada); 21:20 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 18:30; 21:15 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:30; 18:00; 20:30 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 16:10; 18:20; 20:30 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:15; 20:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 16:10; 18:20; 20:30 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 15:20; 17:30; 19:40; 21:40 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 19:00; 21:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 18:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 19:00 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30; 16:10; 18:20; 20:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:45 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 16:10; 20:20 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 15:25; 20:15 (doblada).