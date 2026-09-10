Cine y TV
10 de septiembre de 2026 a la - 09:09

La asistente de la morgue

Una joven mujer es contratada como asistente en una morgue en la que se producen aterradores fenómenos paranormales.

Por ABC Color

Título original: The Mortuary Assistant

Dirección: Jeremiah Kipp

Guion: Tracee Beebe y Brian Clarke (basado en un videojuego de DarkStone Digital)

Elenco: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams, Keena Ferguson Frasier, Mary Hungerford, Mark Steger, Emily Bennett

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 91 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 15:10 (doblada); 20:10 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:30; 18:20 (doblada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:20; 21:30 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:40; 16:40 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:30; 21:25 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:10; 22:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20; 16:10 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:10 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 14:45; 16:30 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:50 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 18:30; 22:45 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:15 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:30; 15:40 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 22:20 (doblada).