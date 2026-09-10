Oasis: Don’t Look Back in Anger

Dirección: William Lovelace y Dylan Southern
Guion: Steven Knight
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 122 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10 (XD, subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:40; 21:10 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 20:10 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:20 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 17:10 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30 (subtitulada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (subtitulada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:20 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 20:20 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (subtitulada).