Cine y TV
10 de septiembre de 2026 a la - 08:32

Oasis: Don’t Look Back in Anger

Una crónica de la reunión de la legendaria banda británica de rock encabezada por los hermanos Liam y Noel Gallagher y de su exitosa gira mundial de 2025, incluyendo imágenes detrás de escenas de ese nuevo capítulo en la historia de uno de los grupos musicales más influyentes de las últimas décadas a nivel mundial.

Por ABC Color

Dirección: William Lovelace y Dylan Southern

Guion: Steven Knight

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 122 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10 (XD, subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:40; 21:10 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 20:10 (subtitulada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:20 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 17:10 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:30 (subtitulada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (subtitulada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 18:20 (XD, subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 20:20 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (subtitulada).