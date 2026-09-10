Cine y TV
10 de septiembre de 2026 a la - 09:21

Terminator 2: El juicio final (reestreno)

Un robot es enviado al pasado para matar al adolescente John Connor, quien en el futuro será líder de la resistencia humana en una guerra contra las fuerzas de una despiadada inteligencia artificial. Sin embargo, otro androide es enviado para protegerlo.

Por ABC Color

Título original: Terminator 2: Judgment Day

Dirección: James Cameron

Guion: James Cameron y William Wisher

Elenco: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton, Earl Boen, Jenette Goldstein

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 137 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 22:00 (XD y D-Box, subtitulada).

SAN LORENZO

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:30 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 20:30 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:00 (XD, subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 18:10 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 17:30 (doblada).