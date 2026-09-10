Terminator 2: El juicio final (reestreno)

Título original: Terminator 2: Judgment Day
Dirección: James Cameron
Guion: James Cameron y William Wisher
Elenco: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton, Earl Boen, Jenette Goldstein
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 137 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 22:00 (XD y D-Box, subtitulada).
SAN LORENZO
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:30 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 20:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:00 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 18:10 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 17:30 (doblada).