Mark Gatiss anticipa el regreso de Bookish y su viaje como actor y guionista

“Con lo que aprendimos de la primera temporada, queríamos hacer algo más grande, más ambicioso, incluso nos vamos a Alemania en el tercer episodio. También quería que sea más rápido y más colorido”, anticipa Gatiss al hablar de la segunda temporada de Bookish, que desde este 17 de septiembre se emitirá por el canal de cable Film & Arts.

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Para el guionista y actor, el reto siempre es consolidar lo logrado sin desecharlo todo, pero también aprender de los desafíos que les planteó la primera temporada. Afirma que, para esta segunda temporada, además quería tener un planteamiento más amplio y un ritmo más rápido.

“Me gusta que tenga más dinamismo. Y creo que eso es precisamente lo que hemos conseguido en la segunda temporada”, añade.

Bookish está ambientada en Londres de 1946, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial. Gabriel Book es un excéntrico y erudito librero capaz de encontrar entre sus miles de libros las claves para resolver los crímenes más desconcertantes.

En esta segunda temporada, Book también deberá enfrentar algunos desafíos relacionados con su vida personal. Está casado con Trottie (Polly Walker), su mejor amiga desde la infancia, en un matrimonio que le permite ocultar su homosexualidad en una Inglaterra donde las relaciones entre hombres todavía eran ilegales. La aparición del coronel Reggie Winter (Rupert Graves) pondrá a prueba este vínculo.

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El rol de actuar su propio texto y la libertad de improvisar en el set

Gatiss asegura sentirse muy bien actuando en algo que él mismo escribió, algo que hace desde sus inicios en The League of Gentlemen. “Es muy liberador, en el sentido que puedo ir cambiando algunas líneas a medida que voy interpretando. A veces me doy cuenta de que el texto que aprendí es distinto al que escribí”, comenta.

Añade que constantemente se da cuenta de que hay algún hueco en la trama que puede llenar con algunas líneas. “Eso es muy útil y muy, muy práctico”, acota.

Gatiss recordó que en la primera temporada, cuando estaban haciendo las audiciones para los personajes de Jack (Connor Finch) y Nora (Buket Kömür), estaba leyendo las líneas de Gabriel Book y le dijo a la directora Carolina Giametta que no sabía cómo iba a interpretar este rol.

“Ahora, después de terminar de rodar el especial de Navidad, me siento muy cómodo con el personaje. Al principio resulta bastante desconcertante, es como ponerse el vestuario. Empezás a trabajar en cuál sería su voz, qué es lo que mejor le queda. Ahora me encuentro en un buen momento con él”, detalla.

Comenta que también, a veces, reescribe las escenas en el set para otros personajes. “Es algo puramente práctico. A veces cambian las locaciones, o algo sale mal, o te das cuenta de que las cosas no son exactamente como te las habías imaginado. Así que tenés que adaptarte a la situación. Y la verdad… me alegra ceder mis líneas de diálogo, sobre todo si son difíciles de memorizarlas. A veces se las doy a otros personajes”, comenta entre risas.

Agrega que quizás para la tercera temporada delegue algunas líneas, ya que en el espíritu de la democracia suele involucrar a tanta gente como sea posible, pero luego están sentados tres días con una sola frase, mientras él con su personaje habla, habla y habla.

Si Gabriel Book tuviera que escoger un libro de su tienda ¿cuál sería? Esta pregunta le trasladamos a Gatiss, quien afirmó que nunca había pensado en eso ni para responder como él mismo.

“Es un lector tan voraz, que creo que nada le sería suficiente (...) Creo que se llevaría ‘La Ilíada’ original en griego y un libro de cómo aprender griego antiguo. Sí, eso es probablemente lo que haría”, señala.

Entre el olor del papel y el Kindle: La pasión lectora del creador de Bookish

Al igual que Book, Gatiss también es un apasionado por la lectura. “Lo que verdaderamente revolucionó mi lectura es el Kindle. Aunque parezca contradictorio, me resulta muy conveniente. Me encantan los libros, por supuesto, me encanta la naturaleza táctil de un libro, sobre todo si es antiguo. Me encanta el olor de los libros. También me gusta tener un libro nuevo, no hay nada como eso”, indica.

Pero agrega que el Kindle le resulta muy cómodo, ya que apenas termina uno le sugiere otro que cuesta una libra o algo así. “He descubierto historias de detectives poco conocidas y cosas muy interesantes gracias a él. Me encanta que esté diseñado precisamente así. Lo bueno es que no ha desplazado a los libros de verdad”, remarca.

También destaca que, cuando va de vacaciones, gracias a este dispositivo digital puede llevar con él toda la biblioteca del mundo en el espacio que ocupa un libro, por lo cual es mucho más fácil de empacar.

Gatiss señala que a la hora de buscar inspiración para la serie, no la encuentra tanto en las noticias, pero sí en la investigación histórica, que saca a la luz cosas curiosas.

“Hace años leí un libro titulado The People’s War, de Angus Calder, que es una especie de historia divulgativa de la Segunda Guerra Mundial, pero está repleto de detalles insólitos, cosas que cuesta creer. Me fascina descubrir ese tipo de cosas y, a menudo, sirven de inspiración para una historia. Al menos así ha sido hasta ahora”, refiere.

“Dicho esto, también podría ver algo en las noticias de hoy que encaje en un contexto histórico; así que nunca digas nunca”, acota.

El panorama de la industria y las telenovelas como escuela de guion

Como guionista, Mark Gatiss también ha escrito para la reconocida serie Doctor Who y ha ganado un premio Bafta y un Emmy por Sherlock, la aclamada serie protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, donde también interpretó a Mycroft Holmes.

En tanto, su filmografía como actor incluye otros títulos como Misión Imposible: Sentencia final, El padre, Game of Thrones, entre otros.

Gatiss afirma que sería difícil hoy recomendar un libro a alguien que le gustaría empezar a escribir guiones para televisión y cine, ya que “el panorama está cambiando constantemente, la revolución digital es tan grande y las oportunidades para escribir están disminuyendo”.

No obstante, el actor y guionista destaca la producción de telenovelas que hay en Latinoamérica, recordando un viaje que hizo a Brasil hace unos diez años.

“Nosotros hacemos Bookish en Bélgica y allí también se producen telenovelas. Víctor, quien hace de mi chofer en el show, escribe para ellas, ha escrito decenas y decenas de episodios.

“Creo que esa es la mejor vía de acceso, porque probablemente aprendas más en un año allí que en cinco años en cualquier otro sitio; al fin y al cabo, es una máquina de crear historias, ¿verdad? Tienes que estar ideando cosas constantemente. Creo que si tienes la suerte de entrar en una telenovela, es el mejor aprendizaje que puedes tener”, remarca.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Bookish temporada 2?

Finalmente, Gatiss invitó a ver esta segunda temporada de Bookish, mientras se prepara para grabar la tercera temporada. Los seis episodios se emitirán los jueves a las 22:00 (hora de Paraguay), a partir de este 17 de septiembre por Film & Arts.