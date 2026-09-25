¿Qué ver en Netflix, Disney y Prime Video? Guía de estrenos para maratonear

Esta semana trae a plataformas de streaming una adaptación de una de las novelas románticas más exitosas de los últimos años, una miniserie del galardonado cineasta chileno Pablo Larraín, un thriller policial protagonizado por Russell Crowe y varias otras novedades.

Películas

La hipótesis del amor (Prime Video)

Una comedia romántica basada en la novela homónima de Ali Hazelwood, que gira en torno a un profesor universitario y una estudiante de doctorado que inician una relación falsa para probar las teorías que ambos tienen sobre el amor. Con Tom Bateman y Lili Reinhart, dirigida por Claire Scanlon.

Unabomber (Netflix)

Un thriller policial basado en hechos reales que gira en torno a la búsqueda de Ted Kaczynski, uno de los terroristas domésticos más notorios de la historia de los Estados Unidos. Protagonizada por Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley bajo la dirección de Janus Metz Pedersen.

Toy Story 5 (Disney+)

Luego de su taquillero paso por cines, llega a Disney+ la quinta entrega de la emblemática serie de películas animadas Toy Story. En esta nueva aventura, Woody y sus amigos juguetes deben hacer frente a una tableta electrónica con planes maquiavélicos.

Series

Mis muertos tristes (Netflix)

Una miniserie chilena de drama sobrenatural dirigida por el cineasta Pablo Larraín, en la que la barrera entre la vida y la muerte se difumina en un barrio y varios de sus habitantes comienzan a percibir y poder comunicarse con los muertos. Protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Alejandra Flechner.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Habeas Corpus (Netflix)

Un drama judicial brasileño en el que una abogada penalista devenida en profesora universitaria intenta liberar de prisión a un joven encarcelado injustamente. Con Marjorie Estiano, Vladimir Brichta y Any Gabrielly.

El problema final (Netflix)

Una miniserie española de suspenso que trascurre en Mallorca en 1959 y gira en torno a un posible asesinato que implica a un grupo de personas varadas en un hotel. Protagonizan José Coronado, Maribel Verdú y María Valverde.

Casi hermanos (Apple TV)

Una comedia en la que los actores Woody Harrelson y Matthew McConaughey interpretan a versiones dramatizadas de sí mismos, que descubren que podrían ser hermanos biológicos, lo que cambia por completo su relación de amistad.

American Horror Story, temporada 13 (Disney+)

La nueva temporada de la icónica serie de antología de terror American Horror Story combina personajes y tramas de todas las temporadas previas en un nuevo relato de pesadilla. Con Sarah Paulson, Evan Peters y Angela Bassett.

JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, parte 2 (Netflix)

La segunda tanda de episodios de la adaptación animada de la saga Steel Ball Run de JoJo’s Bizarre Adventure, el emblemático manga de Hirohiko Araki. La trama sigue a un grupo de personajes con poderes sobrenaturales enfrentados en una peligrosa carrera a caballo por los Estados Unidos a finales del siglo XIX.

Shaque (Netflix)

Una serie india de suspenso que sigue a una mujer que intenta descubrir la verdad detrás de la desaparición de su bebé años antes. Protagonizada por Parineeti Chopra y Jennifer Winget.

Paolo (HBO Max)

Una serie francesa de suspenso sobre un hombre que se involucra en la campaña política de un amigo suyo y acaba descubriendo que sus propias ambiciones políticas son grandes. Con Jérome Niel y Yoann Gasiorowski.

Academia Minerva (Netflix)

Un drama juvenil italiano sobre las experiencias de un grupo de jóvenes en una estricta academia militar. Protagonizan Giulio Brizzi e Irene Maiorino.