Festival Oberá en Cortos cerrará la programación de su 23° edición con producciones de Paraguay

Oberá, la ciudad ubicada en la provincia argentina de Misiones, se prepara para celebrar una nueva edición de su festival y encuentro cinematográfico. Desde el próximo martes 6 de octubre se llevará a cabo el 23° Oberá en cortos por la identidad y diversidad cultural.

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Bajo el lema “Creer, crear y ver cine Entre Fronteras”, el evento ofrecerá este año una muestra no competitiva, dividida en varias categorías. Además de las producciones realizadas en Misiones y Argentina, se presentarán proyectos de Paraguay, Brasil y Uruguay.

El Cine Teatro Oberá será el epicentro de este festival, que el martes a las 20:00 albergará la ceremonia de apertura con la proyección del cortometraje “La luna despojada”, de Roly Ruiz y el largometraje “La gente de la ruta”, de Lucas Kosiarski.

En este espacio también se llevará a cabo, el sábado 10 a las 20:00, la ceremonia de clausura, donde se presentarán los cortometrajes realizados en el marco del Maratón Estudiantil Montaraz, que se desarrollará durante los días del festival con estudiantes de cine de la región, incluyendo Paraguay.

También se exhibirán cuatro cortometrajes producidos por los Talleres Barriales. Desde las 22:00 se proyectará el cortometraje paraguayo “Kuarahy”, de Xime Barba y Diego Mauro, a partir de una alianza con el Festival de la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo.

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En tanto, la película de cierre del festival será “Bajo las banderas, el sol”, del cineasta paraguayo Juanjo Pereira, que sigue su recorrido por festivales en los que ha cosechado importantes reconocimientos.

“Azogue”, el nuevo proyecto del cineasta paraguayo Hugo Giménez (“Matar a un puerto”) participará del espacio Escritorios Abiertos del festival, mientras que el corto “Mamá Michi”, de Bruno Cattebeke, Emilio Penayo y Giovanna Herrnsdorf, volverá a proyectarse tras haber ganado el año pasado el certamen Entre Fronteras.

A continuación, la programación completa del Oberá en Cortos 2026: