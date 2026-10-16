Halloween: 5 sagas más icónicas del cine de terror

Pesadilla en la Calle Elm

Todo empezó en 1984 cuando Wes Craven llevó a la pantalla a Freddy Krueger, interpretado por Robert Englund quien ataca a Nancy Thompson (Heather Langenkamp) y a sus amigos en sus sueños, en la ciudad ficticia de Springwood. A partir de ahí, este demonio se convirtió en el personaje principal de nuestras pesadillas, de nuestras referencias y de nuestros disfraces para las fiestas de esta época.

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Pesadilla en la Calle Elm, fue un éxito tan grande en 1984 que se convirtió en un ícono dentro de la cultura popular. El sombrero, las cuchillas en las manos y la remera de maga larga a rayas solo puede indicar una cosa. Y por supuesto, contar hasta 10. Hasta hoy, la franquicia tiene nueve entregas hasta 2010. Además del cruce con Jason Voorhees en Freddy vs Jason, esa película que al principio fue odiada pero para los millenials, es de culto a esta altura.

Viernes 13

Si hablamos de la Calle Elm, también hay que hablar del Lago Crystal, (sobre todo por el estreno de la nueva serie precuela de esta historia) ese lugar donde unos coordinadores son asesinados uno por uno luego de querer reabrir un campamento abandonado. ¿El asesino? Se llama Jason, es el hijo de Pamela Voorhees, una cocinera del lugar convertida en asesina. Lo vimos por primera vez en pantalla en 1980 gracias a Sean S. Cunningham.

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Al igual que su némesis, Jason también se volvió un personaje icónico en la cultura popular. La franquicia posee 12 películas pero su popularidad es tan grande que los propios fans crearon sus propias versiones de Viernes 13, diseñando réplicas del traje de Jason Voorhees. De hecho, la máscara de hockey que lleva Jason se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles dentro de la cultura popular.

El Juego del Miedo

Viniendo más a la década de los 2000, siempre había una nueva película del Juego del Miedo para ir a ver. Fue James Wan quien hoy es toda una leyenda del cine de terror pero que en el 2004 hacía su debut en la primera entrega de esta franquicia protagonizada por el asesino Jigsaw quien utilizaba a Billy, la marioneta para comunicarse con su víctimas.

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La trama en la que dos personas secuestradas por Jigsaw deben lastimar a la otra para poder salvar sus vidas y ganar el juego, fue reutilizada varias veces en diferentes historias posterior a esta película. También hay que reconocer que, debido al éxito del Juego del Miedo, esta franquicia fue exprimida al punto que las siete primeras películas salieron en años consecutivos. En total, la saga ofrece 10 entregas entre 2004 y 2023. Al igual que otros personajes terroríficos, Billy se sumó al selecto grupo de iconos de la cultura popular.

El Silencio de los Inocentes

En un contexto donde el cine de terror estaba empezando a saturarse del Slasher, El Silencio de los Inocentes rompió esquemas gracias a Anthony Hopkins y esa encarnación de Hannibal Lecter que es absolutamente inquietante e incomoda incluso más de 30 años después. A diferencia de otras, su éxito no fue inmediato y se construyó lentamente. Además arrasó en la edición 64 de los Oscars al ser la primera de terror en ganar el premio a Mejor película y en la tercera película en ganar los cinco premios principales (Mejor película, Mejor director, Mejor actor, Mejor actriz y Mejor guion adaptado).

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Su éxito dio origen a dos películas más con Hopkins en su icónico papel y una más en 2007 que sirve de precuela. Y si bien no forma parte del canon, antes en 1986, Michael Mann ya había llevado a Hannibal a la pantalla grande con Manhunter en donde Brian Cox interpretó el papel principal.

El Exorcista

La historia de Chris y Regan MacNeil es quizás la más icónica del género. William Peter Blatty fue el hombre clave que escribió la novela primero en 1971 y luego adaptó el guion para llevar al cine a El Exorcista. El film continúa siendo considerado como uno de las mejores y más aterradoras del terror en la historia del cine y ha ejercido una influencia significativa en la cultura popular al punto que hasta hoy continúan siendo utilizadas en diversos contextos. Además, aparece en varios listados entre mejores películas en general de la historia.

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Su impacto en la cultura colectiva se materializó en seis películas y la promesa de una séptima a estrenarse en 2027 con la dirección del legendario Mike Flanagan, además de generar toda una industria en torno a las posesiones demoníacas.