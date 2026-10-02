¿Qué ver en Netflix, Disney y Prime Video? Guía de estrenos para maratonear

Este fin de semana llegan a plataformas de streaming la nueva adaptación de un clásico literario estadounidense, un ‘reality show’ sobre un ícono de la televisión argentina y un montón de estrenos de anime, entre otras novedades.

Series

Al este del Edén (Netflix)

Una miniserie que adapta la novela clásica de John Steinbeck East of Eden, que trascurre después de la Guerra Civil estadounidense y gira en torno a un triángulo amoroso entre dos hermanos herederos de una fortuna y una misteriosa mujer que aparece repentinamente en sus vidas. Protagonizada por Florence Pugh, Christopher Abbott y Mike Faist.

Los Tinelli (Prime Video)

Un ‘reality show’ que ofrece una mirada íntima a las vidas del célebre presentador televisivo argentino Marcelo Tinelli y su familia.

Prefiero la muerte (Prime Video)

Una serie mexicana de acción y terror en la que un grupo de adolescentes intenta salvar a su pueblo de una invasión zombi. Con Fernanda Castillo, Luis Fernando Peña y Tiaré Scanda.

Medusa, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie colombiana sobre una mujer que sufre un misterioso accidente en el mar antes de asumir el liderazgo de un imperio empresarial e intenta descubrir la verdad detrás del incidente. Protagonizan Juana Acosta y Manolo Cardona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los diarios de la boticaria, temporada 3 (Crunchyroll)

Regresa esta serie animada japonesa basada en la serie de novelas de Hyuganatsu, que trascurre en la China antigua y sigue a una joven mujer experta en botánica que acaba envuelta en las intrigas que abundan en el palacio del emperador.

Black Clover, temporada 2 (Crunchyroll)

La muy esperada nueva temporada de esta serie basada en el mundialmente exitoso manga de Yuki Tabata sobre las aventuras del guerrero huérfano Asta, quien se abre paso en un mundo dominado por la magia a pesar de no tener poderes. El primer capítulo se estrena el sábado.

Rompiendo el hielo, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta adaptación animada del manga de drama juvenil de Kocha Agasawa, en el que una joven introvertida intenta mejorar sus habilidades sociales con ayuda de sus compañeros de colegio.

La caja azul, temporada 2 (Netflix)

Regresa este anime basado en el manga romántico de Kouji Miura sobre la relación entre dos jóvenes atletas, un chico que se dedica al bádminton y una adolescente estrella de básquetbol. La nueva temporada se estrena el domingo.

Aoashi, temporada 2 (Crunchyroll)

Nuevos episodios de esta versión animada del manga deportivo de Yugo Kobayashi sobre un adolescente que intenta mejorar sus habilidades para convertirse en una estrella de fútbol. La nueva temporada se estrena el domingo.

Lego One Piece (Netflix)

Una miniserie animada que adapta el clásico manga One Piece de Eiichiro Oda en el estilo Lego, recreando los inicios de las aventuras de Luffy y su tripulación pirata.

Las hermanas Grimm, temporada 2 (Apple TV)

Regresa esta serie animada sobre las aventuras sobrenaturales de dos hermanas que enfrentan a todo tipo de seres mágicos mientras investigan la desaparición de sus padres.

Coven Academy (Disney+)

Una serie juvenil de fantasía que sigue las vidas de los alumnos de una academia para jóvenes con poderes mágicos que oculta secretos y viejas intrigas. Con Malina Weissman y Malachi Barton.

Ricos sin dinero (Netflix)

Una comedia dramática árabe sobre una familia adinerada que descubre que, en realidad, sus recursos son mucho más limitados de lo que pensaban. Protagonizada por Rashid al Shamrani e Ida Alkusay.

Películas

Las cartas de la vida (Netflix)

Un drama estadounidense sobre la relación a distancia que se forma cuando una joven madre soltera y un recluso en prisión comienzan a intercambiar cartas. Con Naomi Baker y Jay Reeves, dirigida por Tyler Perry.

Mononoke III: La maldición de la serpiente (Netflix)

La tercera entrega de la serie de películas Mononoke, en la que un misterioso vendedor de medicinas con poderes sobrenaturales intenta prevenir un desastre paranormal en el castillo del Emperador de Japón.