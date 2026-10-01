Cartelera de cine: Terror paraguayo y un Tom Cruise peculiar encabezan los estrenos

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, lideradas por un nuevo estreno de cine nacional: la película de terror La sombra.

La historia sigue a dos hombres quienes, luego de cometer un crimen, se refugian en una casa y toman como rehén a la mujer que vive allí, pero pronto descubren que el lugar y su nueva víctima ocultan secretos sobrenaturales.

La película es protagonizada por Fernando Abadie (El apartamento), Ariell López y Clotilde Cabral (Gritos del Monday), y dirigida por el cineasta paraguayo-estadounidense Michael Kovich Jr., realizador de la miniserie Opus VR, quien regresa al género del terror luego de su película de 2023 El apartamento.

Cartelera: Horarios de ‘La sombra’ en cines de Paraguay

Tom Cruise, como nunca antes lo hemos visto

El otro estreno destacado de la semana es la comedia satírica Digger, la muy esperada colaboración entre el actor Tom Cruise y el galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, realizador de filmes como Amores perros, 21 gramos, Babel, Birdman o El renacido.

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La trama se centra un poderoso magnate petrolero cuya ambición causa una catástrofe ambiental, por lo que se ve obligado a intentar salvar al mundo de sus propios errores.

Cruise encabeza un elenco que incluye a Riz Ahmed (El esquema fenicio), John Goodman (Kong: La Isla Calavera), Sandra Huller (Proyecto Fin del Mundo) y Jesse Plemons (Bugonia), entre muchos otros.

Cartelera: Horarios de ‘Digger’ en cines de Paraguay

Suspenso con Anne Hathaway y el regreso de Tadeo

También llega este jueves a cines el thriller erótico Verity, basado en la exitosa novela del mismo nombre de la autora Colleen Hoover.

La historia es sobre una joven escritora que es contratada para ayudar a una estrella del mundo literario a terminar su próxima novela, pero acaba descubriendo secretos perturbadores sobre su colega.

Anne Hathaway (El final de la calle Oak) y Dakota Johnson (Materialistas) protagonizan junto a Josh Hartnett (La trampa) bajo la dirección de Michael Showalter (Vaya Navidad).

Cartelera: Horarios de ‘Verity’ en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena la nueva entrega de la popular serie de películas animadas españolas Tadeo el explorador.

En Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, el aventurero y sus amigos enfrentan un nuevo problema cuando desatan accidentalmente una maldición contenida en una reliquia mística.

Cartelera: Horarios de ‘Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa’ en cines de Paraguay