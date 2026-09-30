“La sombra” llega a los cines: así es la nueva película de Michael Kovich Jr.

“La sombra” es el tercer largometraje de Michael Kovich Jr. (“El apartamento”) y que llegará este jueves 1 de octubre a los cines. Fernando Abadie, Ariell López, Clotilde Cabral, Martina Núñez y Héctor Lozzca son los protagonistas de esta nueva propuesta de ficción hecha en Paraguay.

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La trama sigue a Santiago (Fernando Abadie), un hombre que escapa tras cometer un asalto y que es buscado por la policía. Miguel (Ariell López), su hermano, lo invita a refugiarse en una casa donde toman de rehén a una mujer. Lo que parecía un refugio, pronto se convierte en una trampa.

Previo a su estreno en Paraguay, la película fue parte de la sección VS Fantastic! en el Ventana Sur de Buenos Aires, Argentina. También será parte del Festival Internacional de Cine Friki, en Ecuador, y para el Dracula Film Festival, en Braşov, Rumania, donde es además finalista al Dracula Trophy.

El rodaje y el equipo detrás de “La sombra”

El rodaje se llevó a cabo en ocho días entre Asunción y Luque. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Jero Buman, con dirección de arte de Jackie Neuman, efectos de arte y caracterización de Leo Sobrino, dirección de sonido de Martín de Lemos y banda sonora de Martín de Lemos y Rodrigo Quintás. El montaje estuvo a cargo del propio Michael Kovich Jr., con color de José Luis Gómez y VFX de I-Real Studios.

El cineasta afirmó que está muy feliz con este estreno, ya que sostuvo que “cuesta hacer que el cine paraguayo llegue a este punto, pero lo logramos”. “Estamos felices de ver cómo el público interactúa y conecta con esta película”, añadió.

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Kovich afirmó que le parece importante que los paraguayos vean la película, pero también celebró que la misma recorra festivales en el exterior. “Es súper importante que se vea a Paraguay fuera de Paraguay”, acotó.

El actor y coproductor Fernando Abadie afirmó que “es una satisfacción poder sacar esta película a la luz”, que fue filmada hace tres años. “Muchas películas no llegan a estrenarse, así que para nosotros es un tremendo motivo de orgullo y satisfacción estar hoy aquí”, expresó.

En relación a Santiago afirmó que es un personaje “oscuro, violento y paranoico” pero “muy intenso físicamente”.

Por su parte, Ariell López interpreta a Miguel, quien es mudo y se comunica a través de lengua de señas. El actor comentó que tenía un poco de conocimiento, hizo un curso y también contó con el apoyo de una intérprete en lengua de señas para interpretar a este personaje.

Leo Sobrino fue el encargado de realizar la caracterización de La sombra, que fue interpretada por Ronald Maluf. Según comentó, al principio el maquillaje demoraba cuatro horas pero con el correr de los días, el proceso se fue haciendo más veloz.

“La sombra” tiene una duración de 82 minutos y es apta para mayores de 16 años.